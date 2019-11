Investigan denuncias de abuso sexual en jardín de infantes de Paso Molino

Tres madres denunciaron que alrededor de siete menores han sido víctimas de abuso en un jardín de infantes ubicado en Paso Molino, según informó Subrayado y confirmó El Observador con la fiscal de delitos sexuales Sylvia Lovesio, quien comenzó a investigar el caso con "urgencia" desde este lunes, cuando recibió la denuncia.

"En cuanto vi la gravedad del caso lo que hice fue derivar a los niños a los equipos multidisciplinarios de sus prestadores de salud", dijo la fiscal, quien explicó que eso es parte del "protocolo" que se activa ante denuncias de esta índole. "Fueron medidas de urgencia", aseguró.

Otra de las medidas que tomó fue notificar a la Justicia de Familia para que se imponga una prohibición de comunicación y acercamiento contra los denunciados, la pareja que se hacía cargo del jardín, aunque las denuncias apuntan en específico contra el hombre.

Una de las madres denunciantes aseguró a Subrayado que ya había reportado los presuntos abusos en la seccional 19ª dos años atrás, pero que entonces no se había iniciado una investigación. "Un día de noche (mi hija) me contó lo que estaba pasando. Que la pareja de la cuidadora le tocaba las partes íntimas y le hacía cosas que ella no quería", relató esa mujer.

Otra madre dijo que uno de los menores relató que las niñas eran encerradas por el hombre en un cuarto, cuando su pareja se ausentaba.

Lovesio aseguró que al momento no ordenó la detención del hombre ni de la mujer, porque primero debe esperar los informes médicos que se realizarán a los niños. Y el siguiente paso, según aseguró, será citar a las denunciantes.