Por qué todo el mundo habla de la (brillante) actuación de Aldo Martínez como El Guasón

Al margen de las opiniones de fanáticos que, según sean hinchas de tal o cual elenco de parodismo (y en muchos casos protegidos por el anonimato), ven todo negro o blanco y reparten insultos y elogios a diestra y siniestra, la performance de Aldo Martínez interpretando a El Guasón en la parodia que Nazarenos hace del célebre film es óptima, muy buena, totalmente disfrutable.

Conviene aclarar, especialmente para el lector no involucrado en la dinámica del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas que se desarrolla en el Teatro de Verano, que el deber del parodismo lejos está de tener que recrear fielmente una obra, sea una película, un obra literaria, un suceso histórico, un documental o la vida de alguna celebridad (esas suelen ser las fuentes sobre las que los parodistas basan la construcción de sus propuestas).

La actuación de Aldo Martínez, en un Teatro de Verano con graderío lleno al inicio de la madrugada de este lunes, estuvo a tono con los mejores antecedentes que él ha expuesto en otros carnavales, que les valieron diversas distinciones.

Quien para muchos es el parodista más completo de la historia, dada su versatilidad, ha protagonizado en otros años el rol principal en diversas parodias que han ganado la mención a la mejor del carnaval, él ha sido nominado varias veces con premios individuales como mejor parodista y hasta fue considerado una vez como Figura de Oro del Carnaval, un premio reservado para un puñado de carnavaleros.

Esta caracterización que hizo de El Guasón, el personaje que en el film interpretó Joaquín Phoenix (flamante ganador del Oscar a mejor actor, premio que en curiosa coincidencia recibió en el mismo momento en el que Aldo Martínez estrenaba su personaje en el “Ramón Collazo”), fue destacada, al nivel de otras que le reportaron un cúmulo de elogios (de jurados y de periodistas especializados en esta expresión de la cultura), como cuando fue Omar Gutiérrez, “China” Zorrilla, Alfredo Zitarrosa, Evita, Delmira Agustini, El joven manos de tijeras y hasta Homero Simpson, por citar apenas algunos ejemplos.

El logro de un equipo

Aldo Martínez, quien hace unos días admitió a El Observador que para preparar con eficiencia su actuación había visto la película dirigida por Todd Phillips más de 15 veces y a varias de sus escenas decenas de veces, por ejemplo imitó de muy buen modo los gestos de El Guasón del film: sus miradas, los bruscos cambios de humor, cómo bailaba y se desplazaba y especialmente su risa (la expresión de una crisis de epilepsia gelástica que caracteriza al "joker").

Pero también, para el éxito de una actuación que no cabe duda ha dado mucho que hablar antes y después del debut en el concurso y en el marco de una parodia que lleva decenas de realizaciones en los tablados, hubo otras contribuciones relevantes: el maquillaje, de Damián Fernández, y el vestuario, cuya responsabilidad está en manos de Mary de Villalba. También la prótesis capilar que el actor, tras raparse, se hizo con el equipo de Evasión Estilistas.

Lo del maquillaje merece exponer un detalle. Nazarenos, como es habitual en los espectáculos de los parodistas, que duran 70 minutos, tiene una presentación, luego dos parodias y el cierre o despedida. En la primera parodia, que fue sobre Aladdin, la película animada de Walt Disney, Aldo Martínez tiene la responsabilidad de ser uno de los personajes principales. Y entre que finaliza esa parodia y se inicia la de El Guasón transcurren pocos minutos y por eso es elogiable tanto la capacidad para maquillarlo detrás de escena, como la del actor para despojarse de un personaje y meterse en la piel de otro notoriamente diferente.

La puesta en escena del espectáculo, a cargo del propio Aldo Martínez, más el texto creado por Claudio Melcon, también han sido aportes trascendentes. La parodia de El Guasón se extiende durante unos 28 minutos. Obviamente, considerando que la película dura 122 minutos, hubo que utilizar los momentos clave para sintetizar la historia de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un payaso de Gotham City que soporta diversas adversidades y deviene en villano. Y esa síntesis se logra de buen modo.

Por citar un momento, en lo que se puede definir como un “aterrizaje” local de la no eficiencia en el tratamiento de la enfermedad que sufre El Guasón, Nazarenos cuestiona cuando en Uruguay hay personas que no son asistidas por el Estado y deben incluso recurrir a recursos legales para obtener medicamentos.

Los hinchas del resto de los elencos de parodistas, los fanáticos especialmente, seguramente cuestionarán el nivel de esta realización de Aldo Martínez. Los de Nazarenos no paran de elogiarla. Es como en un Nacional-Peñarol: es o no penal, es o no offside, según en la tribuna en la que estén. Entonces, hay que prestarle más atención a quienes no tienen ese apasionamiento. Sobre todo al jurado que preside Ramiro Pallares y que a inicios de marzo se expedirá con puntajes y menciones colectivas e individuales, en un concurso donde hay al menos tres elencos de parodismo –entre ellos Nazarenos, dirigido por la familia Villalba– que en una primera rueda mostraron que tienen con qué alcanzar el campeonato. No es un detalle menor señalar que en ese concurso falta la segunda rueda y también la liguilla.

No cabe duda que, con o sin polémica, El Guasón de Aldo Martínez es uno de los mejores momentos en este concurso del carnaval, considerando los 39 espectáculos que compiten en las cinco categorías. Hay otros también de altísimo nivel. Pero, en un tablado, por VTV, en Youtube cuando se habilite el video del espectáculo y ni que hablar en el Teatro de Verano, corresponde el consejo de verlo.

Repercusiones en Twitter

La coincidencia del momento en el que Aldo Martínez presentaba su versión de El Guasón en el escenario del Parque Rodó con el de la entrega de los premios Oscar fue señalada en la red social Twitter.

Esta medianoche dos Jokers miden fuerzas. Mientras Joaquin Phoenix sube a buscar el Oscar, el Aldo la rompe en Nazarenos.

Te regalo ser Marvel en ese momento — Christian Font (@christianfont) February 9, 2020

Como se esperaba, tras el estreno de Nazarenos en el concurso con la parodia El Guasón como caballo de batalla surgieron cuestionamientos y críticas satisfactorias. Aquí van algunos ejemplos.

Ponerse de pie y que te queden las palmas rojas de aplaudirlo. Señor Aldo Martínez 👏👏👏 @Nazaren0s pic.twitter.com/mywG9qGIYl — Diego Pose Revetria (@diegop91) February 10, 2020

Nazarenos defendió bien el primer premio. A título personal esperaba más de la parodia del Guasón (Aldo brilló como siempre). Quizás no ayudó la espectativa generada, pero creo que le faltó desarrollo. La primera apuntó a la risa y lo logró con creces. Se entrevera la categoría. — El Jardín de Febrero 🆗️ (@jardindefebrero) February 10, 2020

https://t.co/SI5Po7Dl4b | Espectacular actuación de #Nazarenos. Dos parodias de gran nivel y un Aldo Martínez con una soberbia interpretación del Guasón pic.twitter.com/WWs6PEMd8m — #MundoCarnaval (@Mundo_Carnaval) February 10, 2020

Les juro que no me gusta Nazarenos este año , no me gustan 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Intoxicandome (@YaninaMno) February 10, 2020

Felicitaciones a Nazarenos por el Primer Premio de Parodistas 2020. — Sr. Carnaval (@carnaval_sr) February 10, 2020

Lo que pide el reglamento a los parodistas

Esta categoría deberá parodiar el argumento de obras, historias de hechos y/o personas de público y notorio conocimiento en una imitación generalmente burlesca, realizada en tono jocoso, pudiendo, en determinados pasajes del espectáculo, tener matices dramáticos, según la propuesta de cada conjunto. Estos pasajes no deberán predominar en el espectáculo, ya que la esencia del parodismo es la capacidad de generar una versión burlesca y caricaturesca del argumento o historia original. Resulta fundamental la modificación del argumento base, a los efectos de no caer en una representación literal del mismo.

Se valorará la coherencia argumental en las parodias, abiertas a las expresiones humorísticas e irónicas, pero sin olvidar ni traicionar el fondo y el contenido de cada historia elegida.

Las ocurrencias o mechas improvisadas que surjan de la escena serán un elemento considerado positivo, dentro de los límites que el presente reglamento establece con respecto al control de los repertorios.

Para desarrollar su espectáculo cada conjunto de parodistas deberá: cantar, realizar bailes y coreografías, usar vestuario y escenografía, hacer una o varias parodias dentro del mismo. El acompañamiento musical podrá ser orquestal. Se podrá utilizar pistas secuenciadas, como así también todo nuevo aporte tecnológico siempre que éstos contribuyan al enriquecimiento del espectáculo.

Los cuadros de presentación y despedida serán optativos de cada conjunto y, en caso de realizarse, podrán ser o no parodias. En ambos casos se valorará la originalidad y el cuidado estético de los mismos, destacando también los valores poéticos que ofrezcan sus canciones.

Los conjuntos deberán contar con un mínimo de quince y un máximo de veinte integrantes y sus actuaciones en el Concurso Oficial tendrán una duración mínima de sesenta minutos y una máxima de setenta minutos.

