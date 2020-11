Precio de la lana: suba en dólares y baja en la moneda australiana

El mercado lanero australiano cerró la semana con diferentes comportamientos según la moneda. En dólares americanos registró un leve aumento y retrocedió en la moneda australiana.

El Indicador de Mercado del Este (IME), referencia de precios en Australia, cerró este jueves en US$ 8,46 por kilo base limpia, apenas dos centavos de dólar americano más respecto al cierre de la semana pasada. En la divisa australiana el IME bajó nueve centavos, a US$ 11,50 por kilo base limpia.

El impacto que tuvo la relación cambiaria provocó que las cotizaciones de las categorías de lana fina subieran en dólares estadounidenses. “Sin embargo, la valorización de la moneda local no fue suficiente para absorber el debilitamiento de los precios de las lanas de 26 micras y más gruesas”, explicó José Luis Trifoglio, de Zambrano & Cía.

Las lanas por debajo de las 22 micras registraron aumentos entre 0,2% y 2,1% mientras que las lanas de más de 26 micras bajaron entre 1,7% y hasta 11,8%.

La oferta se mantuvo en el entorno de los 36.500 fardos y la colocación fue de 87,9%, superior a las ventas de 80,3% de la semana anterior.

Respecto a la segunda mitad de la zafra hay optimismo, impulsado por los buenos resultados que arrojaron las tres vacunas contra el covid-19.

En mercado local se registraron operaciones por quinta semana consecutiva.

Por lanas Merino superfinas grifa verde se pagaron US$ 8,45; por Merino de 18 y 19 micras US$ 6,30 y US$ 5,72, respectivamente; las de 20 micras grifa verde a US$ 5,10; las lanas de cruzas Merino, Ideal, Merilín de 23 micras grifa verde se vendieron a US$ 3,80; y las lana de cruzas finas de 26 micras cotizaron en US$ 2,70, según el boletín semanal publicado por la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay.