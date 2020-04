Precios por encima de las expectativas hubo en El Ternerazo

Un extraordinario remate de terneros realizó el escritorio Valdez y Cía este jueves en su Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó.

En el remate denominado El Ternerazo, se comercializaron 3.917 animales –en su mayoría machos pero también hubo hembras–, que obtuvieron un promedio general de US$ 359.

Los terneros cotizaron a un promedio de US$ 371, con un máximo de US$ 467 y un mínimo de US$ 232; y las terneras a US$ 353, US$ 492 y US$ 180, respectivamente.

El remate se realizó en Don Tito, pero con todas las medidas sanitarias requeridas por el gobierno nacional.

“Anduvo muy bien de principio a fin. Hubo muchos compradores y la ternerada fue repartida para varios lados”, narró Ricardo Pigurina, gerente comercial de firma.

El rematador hizo referencia a que los precios “estuvieron por encima de las expectativas” y que para el momento ganadero “los terneros se están pagando bien”.

“La gente tiene esperanzas de que esto se va terminar, se van a retomar los mercados y por eso hay que seguir trabajando. Eso se refleja en que el ternero y la ternera son categorías de largo plazo y la gente las busca”, aseguró.

Además, sostuvo que la ternera fue el destaque de la tarde y que se pagó prácticamente igual que el macho. También indicó que hubo ua oferta destacada con lotes Aberdeen Angus negros y colorados y Hereford muy buenos que se pagaron por encima de los US$ 400.

“Fue un remate con poco público, habían tres o cuatro compradores en el local. Todo el resto se hizo por el teléfono. Nos estamos acostumbrando a telerematar”, concluyó.