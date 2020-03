Valdez y Cía y productores donarán parte del dinero operado en remates al Fondo Coronavirus

Pablo Valdez, director del escritorio Valdez y Cía, decidió este viernes donar el 1% del monto que se maneja en los negocios de los remates ganaderos que la firma organice, en ferias y ventas virtuales, al denominado Fondo Coronavirus, creado por el gobierno, invitando a los productores involucrados en esos negocios a donar un monto similar, con el objetivo adicional de que esta actitud contagie a otros operadores del sector.

"El campo siempre ha dado, y más ahora con esta adversidad, muestras de ser muy solidario, pero veo que hay algunas actitudes muy valiosas pero desordenadas, alguno quiere donar una vaca, otro un capón... acá lo mejor es hacer algo sin tanto problema de logística y entregarle el dinero a ese fondo que maneja el gobierno y que la gente que sabe bien lo que se necesita use ese dinero en lo más necesario, por ejemplo en respiradores", explicó el empresario a El Observador.

Valdez dijo que era "un enorme orgullo" estar al frente de una empresa en la que todos estuvieron de acuerdo en impulsar esto, que se estrenó ya con la actividad de la feria de este viernes en el local Conventos, en Melo, con aportes no solo del escritorio con sede en Tacuarembó, también de sus diversos colaboradores y de los productores ganaderos.

"Un monto muy importante"

Valdez entiende que "se puede recaudar un monto muy importante", que le vendrá muy bien "a un gobierno que está dejando todo en la cancha para bien de todos los uruguayos".

También contó que, al mismo tiempo en el que él estaba diseñando esta idea de apoyo al Fondo Coronavirus, por otro lado lo estaba contactando el ingeniero Luis Bove Santayana, también aportando ideas, "para algo que no es extraño, que la gente del campo se solidarice cuando hay una necesidad, algo que pasa siempre, porque siempre pasó, pero no se sale a decir, pero ahora me parece que esto se debe saber a raíz de algunos comentarios que se han viralizado y que nada bien le hacen al país".

Valdez remarcó que "uno pone su granito de arena trabajando todos los días, sin parar, en una cadena que termina aportándole al mercado alimentos, donde trabaja mucha gente, acá nadie afloja ni un tranco de pollo como se dice y además, cuando nos toca, le damos una mano económicamente al gobierno apoyando el Fondo Coronavirus con recursos".