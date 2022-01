Prelude Rye ganó el Gran Premio Ramírez en una carrera espectacular

El caballo argentino Prelude Rye ganó el Gran Premio Ramírez este jueves en el Hipódromo de Maroñas en uno de los finales más apretados de toda la historia del popular evento turfístico uruguayo.

Prelude Rye, montado por el jockey Pablo Rodríguez, se impuso con un tiempo de 2.30.41 en un final cabeza a cabeza con Olympic Harvard.

Leonardo Carreño Así entraron a la recta final

Fue Her Majestty el que salió a correr arriba y tomó la punta de la carrera perseguido por On The Flood y Footstep.

Pero sobre los 1.200 metros, en la mitad de la prueba, comenzaron los ataques por afuera.

Leonardo Carreño

Fue tan apretado el final que se demoró en oficializar al ganador

Atlético El Culano encabezó la arremetida para intentar revalidar el título logrado el año pasado.

Sin embargo, fueron Prelude Rye y Olympic Harvard quienes llegaron cabeza a cabeza sobre el final.

Leonardo Carreño El jockey desató su alegría

El caballo argentino ganó por cuestión de milímetros, por un hocico, en un final apasionante que demandó varios minutos de convalidación oficial.

Prelude Rye, zaino de tres años, llevaba cuatro carreras ganadas en ocho presentaciones. Su cuidador es Pablo González, el stud Lucía y Matías y el criador La Leyenda de Areco.

Pablo Rodríguez conquistó una particular marca: corrió dos Ramírez y los ganó los dos. En 2019 ya lo había hecho con First Thing, cabello de Brasil.

El triunfo de Prelude Rye impidió que el cuidador brasileño Antonio Cintra, de Olympic Harvard, hiciera historia convirtiéndose en el primer tricampeón de la historia del Ramírez en años consecutivos.