A gatera llena y con un número de inscriptos como si se corriera el Ramírez: así volvió el turf

El hipódromo de Maroñas reabrió sus puertas el fin de semana con un rígido protocolo sanitario, sin público en las tribunas pero con una gran cantidad de participantes y un buen caudal de apuestas.

Así lo hizo saber a Referí Fernando González, gerente de relaciones institucionales de HRU, la empresa que cogestiona el Hipódromo Nacional de Maroñas.

"Se anotaron más de 500 caballos para las carreras del fin de semana, es una cifra que se da con un Ramírez. Como llevábamos dos meses sin correr, los caballos estaban en condiciones, los que estaban lesionados se recuperaron y además todos querían estar", dijo González.

"Fue un fin de semana récord", aportó por su parte Pablo Salomone, presidente de la Asociación de Criadores del Caballo Puro de Carrera de Uruguay. "Todas las pruebas se corrieron a gatera llena; es algo que no ocurre en los días de pruebas condicionales", agregó.

La reactivación del turf se decretó el lunes 5 de mayo con la aprobación de un protocolo sanitario en el que trabajaron el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), HRU y Casinos del Estado de Uruguay.

Dicho protocolo preveía que los actores hípicos se sometieran a controles que descartaran la presencia del covid-19.

"Originalmente se iban a hacer 300 controles pero también pidieron someterse al mismo más personas para poder participar y llegamos a un total de 388 controles; cada 15 días se realizará otra batería de estudios, hasta completar en el plazo de un mes y medio unos 650 controles", informó González.

Cada control costó $ 2.890. Los jockeys (son 85), cuidadores (hay 140 con patente) y peones (con los que se supera el millar de personas que trabajan para el turf solo entre estos actores hípicos) resignarán un 5% de sus premios hípicos para costearlos mientras que HRU se los pagó a sus funcionarios, de los que fueron testeados 100.

El sábado, la división de Espectáculos Públicos de la Intendencia de Montevideo inspeccionó el cumplimiento del protocolo sanitario, algo que también realizó la comisión de seguimiento de aplicación del protocolo. No se realizaron observaciones algunas.

"Lo viví con mucho orgullo y satisfacción, se realizó un protocolo con gran profesionalismo", expresó Salomone. "La evaluación fue muy positiva", dijo por su parte González.

"Tuvimos una muy buena recepción del público por los canales y las apuestas fueron buenas, como un día normal de carrera o incluso un poco superior", agregó González.

La ejecución del protocolo

En una jornada como la de este fin de semana Maroñas pudo contar con una afluencia de público de 1.500 personas. Sin embargo, solo hubo 130 personas trabajando entre actores hípicos, funcionarios de HRU y la prensa que debía acreditarse con 48 horas de antelación.

Los funcionarios de HRU que ingresaron fueron los que estuvieron en contacto con la actividad hípica: control de acceso, seguridad veterinaria, y funcionarios del departamento de carreras entre los que están los que entregan las chaquetillas, los que pesan a los jockeys, los que trabajan en las gateras y los parafreneros,

Por otra parte trabajaron los funcionarios del canal de Maroñas y los receptores de apuestas del call center y centro de cómputos que fueron divididos en dos edificios.

"Los jockeys que tradicionalmente están todo el tiempo en el edificio de comisariato en el llamado cuarto de jockeys fueron separados. En ese lugar solo estaban los que se aprontaban para correr; el resto se ubicó en el palco central, en un sector más amplio y a distancia", explicó González.

Gentileza Equipo Estévez

Los jockeys disntanciados

"Cuando los caballos entraban a la pista se mantenía distancia con zonas previamente demarcadas", agregó.

En la zona de ingreso se tomó la temperatura a todas las personas mientras se cotejaba la identidad en una lista de habilitados al ingreso.

Gentileza Equipo Estévez

Los programas fueron acortados a 10 carreras por jornada (normalmente se corren de 14 a 16) y todas se realizaron en horario diurno. El tiempo entre carrera y carrera se bajó de 35 a 23 minutos.

González dijo que Casinos del Estado de Uruguay apoyó con siete cuotas semanales a más de 600 actores hípicos mientras la pandemia del coronavirus impidió la celebración de las actividades turfísticas. "También el Stud Book Uruguayo que es administrado por los criadores y propietarios de caballos de carrera aportó US$ 100 mil. En los jockey club del interior, Casinos del Estado también le hizo un aporte a 700 actores hípicos", agregó el gerente de relaciones institucionales de HRU.

"Este fin de semana corrieron alrededor de 340 caballos, es un número muy significativo", dijo Salomone que mira con expectativa la actividad de este lunes en el feriado del 18 de Mayo en el que Las Piedras vivirá su jornada más importante del año. La actividad comenzará a la hora 12.15 con cuatro clásicos donde destaca el tradicional Gran Premio Batalla de Las Piedras a la hora 16.20.

Salomone destacó la importancia social del turf, mucho más allá de lo deportivo: "Los hipódromos están ubicados en las periferias de las ciudades en zonas de complejidad socio-económica y la actividad del turf tiene un impacto muy positivo. Nuestra gente vive en el lugar donde trabaja: el peón vive en el stud en el Hipódrmomo y muchas casas de los cuidadores en Las Piedras son los studs en los que viven peones y cuidadores con sus familias. El peón tiene dos componentes en sus ingresos: el sueldo que se lo paga el cuidador y lo que genera por carreras. El jockey solo genera ingresos con las carreras".

"A su vez, los propietarios no se pueden desmotivar porque invierten US$ 1 millón por mes: una pensión sale entre $ 15 y $ 20 mil y hay 3.000 caballos a pensión. Si el propietario se desestimula, esa inversión se pierde. A eso lo definimos técnicamente como un impuesto voluntario. El propietario no gana con la competencia y es su pasión la que genera muchos puestos de trabajo en áreas complejas de la sociedad. El turf es la industria que más oportunidades le brinda a la gente que se ha equivocado en la vida. Al que estuvo en la cárcel, al que fue víctima de adicciones. Los levanta, los reinserta. No conozco otra industria que haga eso", concluyó Salomone.

Ganadores del sábado

1- Premio Adenia: Yo te dije (jockey Raúl Silvera)

2- Premio Doidivanas: Santa Giustina (Argentina) (jockey Waldemar Maciel)

3- Premio Tunanta Press: Federal Funda (jockey José Da Silva)

4- Premio Potri Condesa: Mardi Gras (jockey Sebastián Fiorito)

5- Premio Golpa: Hey Campeona (Brasil) (jockey Carlos Suárez)

6- Premio Xixia: Don Mussi (Brasil) (jockey José Da Silva)

7- Premio Pure Smile: Little Royal (jockey Carlos Méndez)

8- Premio Dominadora: Homeu (Brasil) (jockey Vagner Leal)

9- Premio Fantástica Chris: Lady Posse (jockey Martín Dávila)

10- Premio Café in Love: Dinyu (jocketa Mirtha Trías)

Ganadores del domingo

1- Premio Financial Aid: Astrid (jockey Nicol Romero)

2- Premio Calandria FT: Engineer (Brasil) (jockey Vagner Leal)

3- Premio Loca Manía: New Orleans (jockey Héctor Lazo)

4- Premio Explicación: Nathan (Brasil) (jockey Vagner Leal)

5- Clásico América: Sassicaia (Brasil) (jockey Jesús Prestes)

6- Premio Cibeles: Zohan (jockey Carlos Bueno)

7- Premio North Caroline: El Prodigio (jockey Héctor Lazo)

8- Premio Stud Santa Marta: Loco Iván (jockey Luis Cáceres)

9- Premio Carole: Flash (jockey Sebastián Fiorito)

10- Premio Inalcanzada: Aperol (jockey Luis Cáceres)