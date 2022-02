Premios Oscar 2022: mirá cuales son los nominados en las principales categorías de este año

Los premios Oscar 2022 ya tienen a sus nominados. En la mañana de este martes, los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross fueron los encargados de anunciar a las películas candidatas para la ceremonia de premios más importante de Hollywood, que este año tendrá lugar el 27 de marzo, una fecha más tardía de lo habitual, motivada por la realización en febrero (el mes tradicional de estos galardones) de los Juegos Olímpicos de Invierno y de la final del campeonato estadounidense de fútbol americano, el Super Bowl.

Fue una ceremonia de anuncio realizada de forma virtual, con los presentadores desde sus casas, y que contó también con la participación de personas "anónimas" amantes del cine para anunciar candidatos a distintos premios, entre ellos médicos, bomberos y liceales.

Una de las principales novedades anunciadas en el evento es que el público podrá votar por su película favorita y por su "momento cinematográfico favorito" en la ceremonia, una forma de parte de los organizadores de atraer nuevamente al público, luego de años de ratings a la baja.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el grupo encargado de votar y entregar los premios, eligió a diez películas candidatas a la categoría principal, la de Mejor película, el máximo permitido por el reglamento.

La selección incluye a Belfast, el relato autobiográfico del director Kenneth Branagh de su infancia con el trasfondo del conflicto de Irlanda del Norte en la década de 1960; a Coda, el relato de una familia con tres de sus cuatro integrantes sordos; Rey Richard, la cinta biográfica sobre el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, y a Licorice Pizza, un romance juvenil ambientado en la década de 1970, dirigido por Paul Thomas Anderson (El hilo fantasma, Magnolia).

Steven Spielberg es uno de los nombres más destacados en la lista de nominados. Su remake del musical Amor sin barreras le valió una nominación a Mejor director, y la película está entre las diez candidatas, al igual que la adaptación de la épica de ciencia ficción Dune.

Netflix tiene dos candidatas en la categoría principal: el wéstern El poder del perro, cuya directora, Jane Campion, es la única mujer nominada en la categoría de dirección, y la comedia satírica No miren arriba.

La lista la completan dos presencias más sorpresivas: El callejón de las almas perdidas, la película más reciente del mexicano Guillermo Del Toro, un thriller de época sobre un estafador que se hace pasar por médium para robar a sus clientes, y Drive my car, también nominada en Mejor película internacional, película japonesa que adapta algunos cuentos (entre ellos el homónimo) del escritor Haruki Murakami.

El poder del perro es la película más nominada, con 12 candidaturas en total. Entre ellas, están las de los actores los actores Kirsten Dunst y Jesse Plemmons; ambos nominados en las categorías de actuación de reparto y que representan una nominación para los dos miembros de un matrimonio, una rareza en la historia de los premios pero una instancia que no es inédita: sin ir más lejos, Brad Pitt y Angelina Jolie fueron nominados el mismo año cuando estaban casados.

La superproducción de ciencia ficción Dune les sigue en segundo lugar con 10 candidaturas, mientras que Belfast tiene 7 nominaciones.

Lista de nominados principales

Mejor película

Belfast

Coda

No miren arriba

Drive my car

Dune

Rey Richard: una familia ganadora

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

Amor sin barreras

Mejor actor

Andrew Garfield - tick, tick...¡Boom!

Will Smith - Rey Richard: una familia ganadora

Benedict Cumberbatch - El poder del perro

Denzel Washington - La tragedia de Macbeth

Javier Bardem - Todo sobre los Ricardos

Mejor actriz

Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman - La hija oscura

Penélope Cruz - Madres Paralelas

Nicole Kidman - Todo sobre los Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

Mejor actor de reparto

Ciáran Hinds - Belfast

Troy Kotsur - Coda

Jesse Plemmons - El poder del perro

J.K. Simmons - Todo sobre los Ricardo

Kodi Smit-McPhee - El poder del perro

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley - La hija oscura

Ariana DeBose - Amor sin barreras

Judi Dench - Belfast

Kirsten Dunst - El poder del perro

Aunjanue Ellis - Rey Richard: una familia ganadora

Mejor director

Kenneth Branagh - Belfast

Ryusuke Hamaguchi - Drive my car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - El poder del perro

Steven Spielberg - Amor sin barreras

Mejor película animada

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchells contra las máquinas

Raya y el último dragón

Mejor documental

Ascension

Attica

Flee

Summer of soul

Writing on fire

Mejor película internacional

Drive my car (Japón)

Flee (Dinamarca)

Fue la mano de Dios (Italia)

Lunana: a yak in the classroom (Bután)

The worst person in the world (Noruega)

Mejor guion original

Belfast

No miren arriba

Rey Richard: una familia ganadora

Licorice Pizza

The worst person in the world

Mejor guion adaptado

Coda

Drive my car

Dune

La hija oscura

El poder del perro