Presidenta del BHU: "Si vas a sacar un crédito hipotecario, este es el momento"

Casilda Echevarría es abogada y durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) fue subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Tras esa instancia en el ámbito público, se dedicó a la actividad privada. En la última campaña electoral, fue coordinadora de los equipos técnicos que elaboraron el programa de gobierno del ahora senador Juan Sartori.

También fue asesora de forma independiente de varias empresas, columnista del diario El País y habitual participante de las tertulias del programa radial En Perspectiva. Además, estuvo vinculada desde 1983 con el grupo Corporación América Uruguay, el holding argentino liderado por la familia Eurnekian, que posee la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Punta del Este y de seis en el interior del país.

Echevarría contó a El Observador que asumió la presidencia del BHU como un “desafío”, se encontró con un banco “bien administrado” y con funcionarios “muy leales”. A su vez, habló sobre cómo viene trabajando el organismo y los planes a futuro.

¿Qué evaluación hace de estos primeros casi dos años al frente del BHU? ¿Con qué se encontró y cómo está ahora?

El BHU viene bien administrado desde las administraciones anteriores. Uno podrá tener posiciones algo disímiles en algunos aspectos o no, pero sí es cierto que vino bien administrado, con cuidado de los recursos, con disminución de los recursos personales también, entonces, todo eso hizo que para mí fuera más fácil entrar. Respecto al equipo que me tocó, yo no cambié a nadie. Todos quedaron en sus lugares. Yo les dije que venía acá a trabajar por el BHU independientemente de mi origen político partidario y que si todos trabajamos en el mismo sentido a mí no me interesaba su origen político y así fue. Encontré gente técnica, un banco bien administrado y un equipo de colaboradores muy leal al banco. Desde el punto de vista personal me siento muy cómoda.

Uno de los temas que estuvo en agenda del BHU fue “rediseñar su estructura”. La plantilla de funcionarios se redujo casi un tercio en la última década, muchos funcionarios se fueron jubilando y a eso se le agrega la disposición vigente de la OPP de cubrir 1 de cada 3 vacantes. ¿Cómo están trabajando en ese sentido?

El país necesitó en estos años de pandemia restringir los recursos tanto materiales como personales y nosotros teníamos un instructivo de disminuir las vacantes como todos los demás en el sector público y así lo hicimos. No hemos hecho grandes reestructuras. Sí creo que se trabaja eficientemente. En el sector público estás muy restringido para hacer reestructuras entonces, lo que hemos hecho es dividido algunos cargos más altos. Tú no te podés pasar del presupuesto, entonces podés bajar algún cargo de más sueldo a los cargos de menores sueldos y eso lo hicimos, lo que nos dio la oportunidad de tener algún funcionario más en algunas áreas en las que los precisamos. También recibimos pasantes que colaboran en tareas más iniciales de la etapa del proceso bancario y con eso nos hemos arreglado. La pandemia fue muy dura y algunas cosas tuvieron algunas demoras pero teníamos gente trabajando afuera, otros trabajando adentro para poderlos rotar y eso no tiene la misma eficiencia sobre todo en determinadas áreas. Si tú me decís análisis de riesgo, eso lo podés hacer en tu casa pero para el contacto comercial es indiscutible que el trabajo personal es mejor entonces hubo algunos atrasos, sobre todo en materia de cancelaciones anticipadas de constitución de algunas garantías, pero ya las cosas están casi funcionando con regularidad.

El BHU tuvo una actitud relativamente pasiva en el mercado hipoteca en los últimos años y la banca privada aprovechó para ampliar su gama de productos y reducir las tasas de interés. Conozco el caso de varias personas que se llevaron sus ahorros del BHU y gestionaron una hipoteca con un banco privado por tener una menor tasa. ¿Qué cambió ahora para que el BHU salga con una tasa de 3,75% a 10 años? ¿Le preocupaba la pérdida de mercado siendo el líder histórico?

A mí no me preocupa la porción del mercado que tenga el BHU. Sí me preocupa la cantidad de crédito hipotecario que hay en el mercado. Nosotros trabajamos para la gente. Si hay más crédito hipotecario ¡Hurra! Respecto a cómo se nos mide, siempre se nos mide en relación a los demás. Antes los bancos privados no podían dar crédito con hipoteca, hoy lo pueden hacer. El que se beneficia es el público así que en ese sentido perfecto. Nosotros hemos mantenido la minoría mayor dentro del circuito de crédito con hipoteca y no hemos disminuido. Lo que yo miro es eso, que nosotros no hemos disminuido, sino que otros han crecido y eso está bien, está bien para la gente. Respecto a las tasas, no te olvides que el BHU no tiene otros productos cuyos costos colaboren a poder bajar las tasas del crédito hipotecario. Nosotros no tenemos cuentas bancarias de pago de sueldos, por ejemplo, que te ayudan a tener un volumen muy importante de dinero. No tenemos obligatoriedad de tener ninguna cuenta ni caja de ahorro ni nada cuando tú tenés un crédito y eso tiene costo cuando es obligatorio. No requerimos tener tarjetas de crédito que eso también tiene un costo asociado. Entonces, a veces es más fácil bajar la tasa de interés —que es un ingreso para el financiador— cuando tiene otros ingresos derivados de otros productos. El BHU tiene solamente un producto que es el crédito hipotecario a personas individuales, a personas físicas y para casa habitación, o sea que es muy restringido el ámbito, entonces, tú no tenés otros ingresos que no provengan de eso más las garantías por alquileres, entonces, para nosotros, no es tan fácil. Sin perjuicio de eso, estamos permanentemente mirando al mercado.

¿A qué responde esta baja en las tasas en esta oportunidad?

Hoy se puede por más de una razón. En primer lugar, por un aspecto financiero que es que en el mundo las tasas están bajas. No sé por cuánto tiempo, por eso yo digo de aprovechar el momento. Si vas a sacar un crédito hipotecario, este es un buen momento, tenés para elegir y a tasas bajas.

¿Y cuánto va a durar esto?

Esto hay que ver cuánto aguantan los estados con esta inflación que tienen y los impactos que tienen las subas de tasas de interés a los particulares y a los estados en los endeudamientos. Entonces, ese dilema se maneja por los bancos centrales con mucho criterio y mucho cuidado; la verdad es que nadie sabe cómo va a evolucionar esto. Nosotros en este momento encontramos esta ventana que nos permitió bajar las tasas. ¿Por qué? Porque nos financiamos a un precio más barato, a tasas más baratas. Entonces, podemos bajar las tasas, si a mí me suben las tasas de financiamiento, lógicamente voy a tener que subir las tasas a las que presto.

¿Qué expectativas tiene el BHU con este nuevo plan? ¿Cuántos créditos o monto tienen previsto colocar? ¿Tiene fondeo para responder a una potencial alta demanda?

Lo primero a marcar es que nos podemos financiar en el mercado nosotros. Una cosa son los fondos propios y otra cosa es que tú te financias en el mercado también. Consideramos que tenemos recursos suficientes de financiamiento propio o de financiamiento del mercado en situación razonable como para prestar a estas tasas. También tenemos eficiencia de personal como para atender esos créditos, así que consideramos que era un momento oportuno.

¿El ahorrista tradicional del BHU tiene hoy algún beneficio extra?

En primer lugar, no es obligatorio ser ahorrista para tener un crédito en el banco. Segundo, si tú tenés más de 18 meses de antigüedad como ahorrista en el banco, tenés un pequeño beneficio a la hora de determinar la tasa del crédito. ¿Por qué es esto? Primero porque hay un concepto en el BHU que hemos mantenido que es el de fomentar el ahorro y, por lo tanto, se beneficia al que tenga un ahorro superior a 18 meses y, por otro lado, porque podemos conocer de cierta manera la conducta financiera de esa persona. Si ves que todos los meses está poniendo plata, eso es un aspecto más dentro de los demás que vamos a mirar como para determinar la tasa. Es algo lógico porque la tasa tiene un componente de riesgo muy importante entonces, si la persona demuestra que es menos riesgosa para el repago del crédito, es lógico que tenga algún beneficio en la tasa, pero no es obligatorio ni es determinante.

¿Cómo están hoy los ratios de morosidad del BHU? ¿Hubo algún impacto por la pandemia?

En la pandemia tomamos algunas determinaciones que colaboraron a que no hubiera atrasos importantes. Hoy ya podemos ver los efectos de eso y se ha mantenido una morosidad menor a 2%, que es muy auspiciosa. Nosotros siempre tenemos una morosidad que está alrededor del 1,6% promedio entre todos los créditos y ahora después de todas las medidas que se tomaron. Todo eso colaboró mucho para que la gente que estaba sin trabajo o en seguro de paro se mantuviera con su crédito vigente. A partir de ahí, que es cuando uno puede empezar a medir la realidad, no ha aumentado mucho. Un poquito aumentó pero décimas con lo cual se ve que la gente, primero, tiene como prioridad su casa y, en segundo lugar, es que esas medidas realmente aliviaron el hecho de que la gente pudiera caer en incumplimientos. Eso ha sido un éxito de las medidas.

¿Tiene el BHU previsto el lanzamiento de algún nuevo producto para este año?

No tenemos. Los créditos son para comprar casa, para remodelar casa o para construir, eso es importante. Lo otro que es importante es un producto bastante nuevo que es el Crédito soñado, que implica justamente que se pueda dar hasta el 100% del crédito que necesitás para pagar tu casa porque si no en general se te da el 80% o el 90% del precio de la casa que querés comprar y el otro monto (10% o 20%), lo tenés que poner en efectivo. Hay veces que tú no tenés ese ahorro, pero sí tenés a tu padre, a tus tíos o a tus abuelos que pueden contribuir con una hipoteca adicional para lograr el 100% y que puedas comprar tú casa. Lo bueno de eso es que esa segunda hipoteca, una vez que tú hayas amortizado el resto del crédito, o sea, el 20% o el 30% que no pudiste ahorrar al principio, esa hipoteca queda liberada. Eso es muy importante porque, por ejemplo, gente mayor que llega el hijo a no pagarle el crédito y le rematan la casa, esa gente de esa edad no puede recomponerse. Entonces, es muy importante para que eso pueda ocurrir esta forma de liberar esa garantía rápidamente. En este momento, en otro producto no estamos pensando. Tenemos una actividad muy restringida por la carta orgánica.

Usted mencionaba los planes de remodelación o refacción. ¿Cuánto dinero presta el BHU para este tipo de planes? ¿Es una herramienta utilizada?

Es una herramienta muy utilizada pero no tanto como la del crédito para comprar casa. En 2021 los préstamos con destino de reforma y construcción representaron el 3% del total otorgado.

Otro de los temas en agenda es la llegada al interior. En todo el año 2020 el BHU otorgó 751 préstamos, una caída de 24% respecto a 2019. De ese total, más de seis de cada 10 créditos fueron otorgados en Montevideo. ¿Qué acciones están tomando en ese sentido?

Eso es verdad y nosotros desde el principio estamos tratando de llegar más al interior. Nosotros tenemos pocas sucursales en el interior desde la reestructura y podríamos trabajar con sucursales de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) pero ellos no están familiarizados exactamente con el tema del crédito entonces hicimos un convenio con República Microfinanzas y estamos ya trabajando con ellos. Es una época de sembrar por el momento, pero se están moviendo muy bien y esperamos llegar a través de la red de Microfinanzas a más créditos en el interior. Esto por dos razones, primero porque el crédito en el interior está muy poco difundido para créditos hipotecarios y la gente lo necesita al igual que en Montevideo entonces, es nuestra intención movernos. Segundo, nosotros no podemos tener más gente y mucho menos más sucursales y por eso es que estamos trabajando a través del grupo de Microfinanzas. Los resultados se verán en algún tiempo. Nosotros trabajamos mucho con inmobiliarias, agentes inmobiliarios y escribanos; todos esos son multiplicadores. También con los desarrolladores que nos dan mucha materia prima para los créditos. Los desarrolladores se presentan a nosotros, analizamos que la empresa sea seria, que el método constructivo sea adecuado como para una garantía de largo plazo y nosotros lo que hacemos es que ellos, a sus eventuales clientes, los mandan al BHU. En el banco se le hace el estudio de las personas y con eso al desarrollador le sirve porque cuando vaya a vender ya está preanalizado el cliente y además porque ya va a tener el crédito rápido para pagarle el inmueble, entonces, son otros que a nosotros nos sirven mucho pues nos hacen la publicidad que hoy no podemos tener desde nuestro presupuesto. Estamos haciendo ese trabajo a través de estos intermediarios a ver si vamos llegando más el interior, que es nuestro interés.

¿Qué pasa con los deudores de crédito de Unidades Reajustables (UR) del BHU y de la ANV? ¿Cuántos deudores tiene el BHU? Se presentaron dos proyectos en el Parlamento para abordar esa situación…

Para nosotros no hay grupos de deudores, para nosotros hay deudores y lo hemos dicho una y 100 veces que si algún deudor tiene un inconveniente de pago, tiene que venir al banco que siempre se solucionan los problemas salvo que me digas “tengo capacidad de pago cero”. El tema es que no se acercan de a uno, que es lo que el banco puede solucionar; nosotros damos créditos de uno.

Estos deudores solicitaron a un juez que se modificaran los contratos de préstamo a través del cambio de valor de la UR por la Unidad Indexada (UI), solicitud que fue negada…

Los contratos son para cumplirse, cuando tú haces un contrato, lo hiciste libremente en una moneda que era la UR. La evolución en el largo plazo tiende a ser similar porque obviamente esta gente dice que el Índice Medio de Salarios (IMS) subió más que la inflación en un período que es corto porque son 15 años. En general, esta gente que al haber tomado el crédito en UR ya debió haberlo pago a esta altura por el plazo en que lo tomó y ya tiene reestructuras, entonces, desde el año 2009 estamos permitiendo que se pasen a la UI y ninguno quiere pasarse. Solo nueve se pasaron.

¿Cuánto son esos deudores?

Nosotros tenemos deudores de UR que también había en aquella época que eran de locales comerciales, de garajes, no son todos de casa habitación. Los de casa habitación nuestros son alrededor de 7 mil pero ellos hablan de 20 mil. Nosotros tenemos unos 7 mil deudores de UR de casa habitación más o menos y de esos 7 mil ninguno vino a pedir una refinanciación. Cuando vengan, serán bienvenidos.

Fue noticia hace unos días la firma de otro convenio entre el Ministerio del Interior (MI) y el de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) apuntando a que 1.500 policías dejen de vivir en asentamientos. ¿Qué rol juega el BHU? ¿Ya firmaron ustedes ese convenio?

Estamos en el inicio de ese trabajo pero eso se va a hacer y vamos a salir adelante con ese convenio que se va a estructurar de la siguiente manera: va a haber un crédito individual —porque es lo único que nosotros podemos dar— a cada persona física de los policías, el Ministerio de Vivienda tiene la posibilidad de subsidiar hasta un 30% de la cuotas pero, además, va a otorgar una garantía para el saldo. El Ministerio del Interior también tiene un fondo de garantía, o sea que nosotros vamos a prestar, el MVOT va a amortizar un tercio y ambos ministerios van a garantizar al final del camino el pago total del crédito.

¿Cuándo va a estar en funcionamiento?

Esto hay que sacarlo rápido porque están las condiciones dadas ahora, Estamos trabajando en ello y va a salir rápidamente. Es un tema prioritario que va a salir rápido.