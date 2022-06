El BHU descartó iniciativas para atender reclamos de deudores en UR ya que tendrían un costo gigante

El Banco Hipotecario (BHU) descartó las iniciativas propuestas por el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto para atender los reclamos de los deudores de la institución financiera en Unidades Reajustables (UR).

La presidenta del BHU, Casilda Echeverría, dijo en entrevista con el programa Periodistas de Canal 5, según consignó Búsqueda, que “ninguna (de las propuestas) tiene un valor de justicia consagrado” ni tampoco tienen “una referencia de lo que ha sido la normativa vigente al momento de tomar el crédito”.

Además, dijo que “violan el respeto que hay en Uruguay a los contratos” ya que “aún en el 2002, cuando el país estaba mal, se respetaron los contratos y se solucionaron muchos (igual que ahora en la pandemia) de acuerdo entre las partes”.

La jerarca sostuvo que estas propuestas podrían generar molestia en aquellos deudores que pagaron según lo convenido. “Van a decir: ¿Y a mí? ¿Y el que terminó de pagar antes de ayer? (…) Y ahora que la UI está creciendo más que la UR, dentro de pocos meses van a venir también a decirnos: ‘Che, pero qué injusto, ahora sube más la UI que la UR’”.

En esa línea, ejemplificó con otras posibles situaciones: “¿Y los que pagaron, y los que les remataron la casa, y los que están pagando en otro banco (con deudas) en UI? Pregunto: ¿la gente tiene idea de lo que es la consecuencia de lo que están diciendo? Porque el Parlamento es como aséptico, pero hay que pensar en el contexto”.

Los deudores en UR del BHU son alrededor de 7 mil según había informado Echeverría en entrevista con El Observador en marzo.

En diálogo con Canal 5, Echevarría destacó que el BHU atiende la situación de “todas las personas” que de manera individual plantean algún tipo de dificultad para pagar y trata de “ajustar la cuota” del préstamo.

La presidenta del BHU informó que la mayoría de la gente que debe en UR es porque ha pedido en reiteradas oportunidades que le reestructuren el crédito. “Si lo hacés más largo, pagás más intereses y pagás más veces el capital inicial. Pero no es por la UR, es por la reestructura, lo mismo que si se hiciera en dólares o en UI”, explicó.

En lo que refiere a costos, Echeverría afirmó que este no sería “solo en dinero”. En esa línea, dijo que si todas las personas optaran por hacer una reestructura habría que “estudiar uno a uno los créditos”, entonces, “no es solo lo que va a perder en monto” el banco, “que va a ser gigante, porque ninguna deuda te la congelan en pesos, no existe. Además de eso, toda esa plata no la vas a poder prestar de nuevo, lo que es muy injusto con los nuevos clientes que quieran adquirir su casa con un crédito hipotecario”. Y agregó: “Estamos abiertos y también digo, si hay una ley la voy a cumplir, porque si me obliga el Parlamento, las normas se cumplen”.

Las reacciones

José Licandro, experto en macroeconomía e intendente de Regulación Financiera del Banco Central del Uruguay (BCU) compartió la nota publicada por Búsqueda en su cuenta de Twitter y valoró la respuesta de la presidenta del BHU.

“Para aplaudir la posición de la presidenta del BHU, contraria a los proyectos de ley que se esbozan como ‘solución’ a los deudores en UR. Como señala ella, ni en 2002 se cambiaron los contratos por ley”, escribió.

Para aplaudir la posición de la presidenta del BHU, contraria a los proyectos de ley que se esbozan como "solución" a los deudores en UR.

Como señala ella, ni en 2002 se cambiaron los contratos por ley.https://t.co/iJS3qxCKTZ — jose licandro (@licandro1) June 2, 2022

A su vez, Licandro expresó que “alterar los contratos por ley violenta el Estado de derecho de manera flagrante. En el país se respetan los contratos”. A su vez, se refirió a “incentivos perversos” y agregó: “mañana quienes han estado pagando estos últimos años préstamos en UI van a pedir que se los recalculen en UR”.

1. Alterar los contratos por ley violenta el estado de derecho de manera flagrante. En el país se respetan los contratos?

2. Incentivos perversos. Mañana quienes han estado pagando estos últimos años préstamos en UI van a pedir que se los recalculen en UR. — jose licandro (@licandro1) June 2, 2022

El economista también cuestionó “¿quién paga la cuenta?” ya que “le implicará al BHU una pérdida muy grande” que “probablemente le genere problemas patrimoniales”. “Paga el contribuyente, subsidiando a personas que se endeudaron voluntariamente”, puntualizó.

3. Quién paga la cuenta? Le implicará al BHU una pérdida muy grande. Probablemete le genere problemas patrimoniales.

Paga el contribuyente, subsidiando a personas que se endeudaron voluntariamente. — jose licandro (@licandro1) June 2, 2022

Ayer escuché a un senador afirmar que era más barato endeudarse en dólares que en UI. Y el riesgo de una deprecación que te haga insolvente desapareció?

Es como decir que no contrates el seguro del auto porque en los últimos años no tiviste un siniestro. — jose licandro (@licandro1) June 2, 2022

A Licandro la respondió el economista Martín Vallcorba, quien fue coordinador del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el gobierno del Frente Amplio y dijo que “está muy bien la posición” de Echeverría.

No obstante, señaló que “es la misma posición que han tenido todas las autoridades del BHU en los últimos 17 años”. “Lo que sí me llama la atención es que existan tres proyectos de ley del oficialismo que van en la dirección exactamente opuesta”, cuestionó.