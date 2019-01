Gremio de fiscales: si penas a delincuentes son absurdas deberían poder cambiarse

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Mirta Morales, rechazó que se cuestionen los acuerdos a los que llegan los fiscales con los delincuentes para rebajar las penas y lograr que los juicios se resuelvan en menor tiempo, previstos en el nuevo sistema penal y defendió la “independencia técnica” que entiende amenazada cuando son jueces quienes critican el accionar de la Fiscalía.

En diálogo con El Observador, Morales respondió a las declaraciones de Alberto Reyes, presidente del gremio de los jueces, quien aseguró que los magistrados están buscando soluciones a la ley para que puedan intervenir en los pactos entre fiscales y abogados defensores, que es la forma de resolución más frecuentes de los juicios en la actualidad.

“Quiero que quede claro que está la independencia técnica, y que eso no significa trabajar abusivamente, sino dentro de un marco jurídico que se debe respetar y que el juez es absoluto garante de esa legalidad”, dijo Morales, y añadió: “Si llegara a haber abuso de esa legalidad, entonces el juez puede intervenir”.

Reyes había afirmado este martes que la preocupación de los magistrados responde a que, según el nuevo Código del Proceso Penal –que creó las figuras jurídicas del proceso abreviado y la suspensión condicional del proceso–, ellos solo pueden validar que se cumplan determinados requisitos formales en los pactos, pero que no pueden cuestionar el contenido de los acuerdos.

"Lo que planteamos es que cuando advirtamos que las medidas son absurdas o inconducentes, tengamos la posibilidad de proponer otras más acordes a la situación del imputado: que el juez pueda hacer alguna bajada de línea", había dicho Reyes a El Observador.

Y, para ilustrar el planteo, el también ministro del tribunal de apelaciones penal utilizó de ejemplo lo que dispuso la fiscal Gabriela Peraza a un delincuente que intentó robar un cajero automático de Pocitos el 16 de diciembre: que no pudiera acercarse al dispositivo. "No tiene mucho sentido que el juez no pueda cambiar absolutamente nada en estos acuerdos", insistió Reyes.

Pero ese apunte, y que provenga de alguien que representa el Poder Judicial –así como la voluntad de los magistrados en reformar la ley–, para Morales es una intromisión en la libertad de los fiscales, que son quienes representan los intereses de la sociedad.

“Si el fiscal no tuviera independencia técnica, y en esto insistimos porque es muy importante, no podríamos acusar o condenar a un político, porque todo el mundo se metería en nuestro trabajo. Tenemos que ser independientes de cualquier poder: somos la voz de la sociedad”, remarcó.

Casos polémicos

De todos modos, las críticas a los fiscales también han surgido de la propia sociedad luego de varios juicios en donde se condenó a violadores o abusadores sexuales con penas de prisión en el entorno de dos años, o cuando, por ejemplo, el fiscal Fernando Romano permitió que un joven que había participado en los actos vandálicos en la marcha del G20 pudiera irse de vacaciones a Valizas en enero, cuando debería cumplir la medida acordada: firmar todas las semanas en la comisaría más cercana.

Ante la consulta de si en esos casos, pese a que no se violaron las normas, no se siguió el "sentido común", Morales fue tajante: “Hay que tener cuidado con lo que buscamos regular, porque en el caso del sentido común, es algo que varía según las épocas y sus escalas de valores. El sentido común podría marcar, por ejemplo, que los fiscales no se metan con las figuras públicas”, aseguró.

En ese sentido, no aceptó que tanto Reyes como los ciudadanos calificaran de “absurdas” determinadas medidas que se aplican a los delincuentes cuando se quiere indicar la benignidad de algunas penas.

“Si es absurdo es ilegal, y en ese caso los jueces pueden objetarlo, así como nosotros apelamos los fallos cuando consideramos que la Justicia se excedió en su poder”, aseguró Morales, quien, sobre el final, agregó que todos los operadores judiciales y la policía están “caminando y aprendiendo”, luego de “150 años” en los que se aplicó el sistema penal anterior.

"Creo que los fiscales hemos mostrado mucha autocrítica y hasta algunos compañeros han solicitado disculpas cuando se equivocaron", dijo, y concluyó: “En el camino estamos encontrando dificultades, pero si lo que hacemos es legal, es porque el Parlamento lo permitió. Y puede no gustarnos, como tampoco a los jueces, que, como personas, tienen diferentes identidades religiosas o ideológicas”, concluyó.