Presidente de Diputados perdió votación y saldrá a "ver precios" de las armas que tendrá que regalar

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, saldrá este miércoles a "ver precios" y así cumplir con la resolución que lo obliga a premiar con un arma de fuego a los cadetes militares y policiales egresados con el mayor puntaje de su promoción. Así será luego de haber fracasado un proyecto de resolución que proponía instituir otro tipo de reconocimiento.

El Frente Amplio presentó sin éxito este martes una moción grave y urgente para considerar el planteo de Fratti, que terminó siendo rechazado por los partidos de la coalición de gobierno, que optaron por continuar con el sistema tradicional de premiación.

Fratti había desatado el debate la semana pasada, cuando en la Comisión de Asuntos Internos remarcó su sorpresa al haberse enterado que, como presidente de Cámara, debía encargarse de adquirir las armas para regalar, debido a una resolución vigente desde 1998.

"Estamos en 2021, es anacrónico regalar un arma", lamentó este martes. "No tiene sentido que el Parlamento, una institución democrática y, por lo tanto, no armada, tenga que andar eligiendo armas para regalar", insistió. "Esto es una cuestión de honor, y el honor no pasa por un revólver".

Fratti, que había planteado como alternativa otorgarles a los cadetes un ejemplar encuadernado de la Constitución, ahora propuso como alternativa regalarles un espadín. La idea, contó, se la sugirieron algunos exmilitares, con los que conversó. "A mí, cuando me recibí de veterinario, no me regalaron una jeringa", insistió.

El enojo del presidente de Diputados se hizo evidente cuando relató una reciente conversación con el jefe de la Casa Militar que, según afirmó, no solo le indicó el tipo de armas y su costo, sino también a qué empresa tenía que dirigirse para adquirirlas. Fratti consideró "absolutamente improcedente" este planteo.

"Mañana, este presidente saldrá a recorrer todas las casas que venden armas, para ver el mejor precio", prometió. Fratti había estimado que debía invertir unos US$ 1.800 por cada arma, una pistola, que tendrá que obsequiar.

Su postura fue apoyada por César Vega, el único diputado del Partido Ecologísta Radical Intransigente (PERI), que se preguntó "dónde carajo se ha visto que el Parlamento regale armas".

"Qué desastre que el Parlamento no esté viendo lo que está sucediendo en nuestras calles" dijo Vega, lamentándose del "ejemplo que estamos dando". El legislador llamó la atención sobre casos de policías o militares que, luego de haber jurado defender la Constitución, "terminaron haciendo lo contrario" con las mismas armas que les dio el Estado.

En el Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez afirmó que se oponía al planteo de Fratti por cuestiones de forma y de fondo. Por un lado, afirmó, la sesión de este martes estaba destinada exclusivamente a darle entrada al proyecto de Rendición de Cuentas aprobado por el Senado.

Por otro, que la resolución que está vigente desde 1998 fue, en su momento, votada por todos los partidos, incluido el Frente Amplio. "Está bueno hablar con aquellos legisladores que participaron en esa propuesta", remarcó.

En ese marco, Rodríguez recordó que el autor de esa iniciativa fue el actual senador Gustavo Penadés, al responder a una situación particular: la Cámara de Diputados era "de los pocos organismos" que no otorgaba un premio anual. Según el diputado, en ese momento las autoridades de las escuelas militares y policial sugirieron regalar un arma.

Los cadetes, dijo, recibían "lapiceras o medallas", algo que pare ellos "no tenía ningún efecto útil". Un arma, dijo, es un "instrumento" que se les da para "defender la Constitución".

Rodríguez admitió que cualquier tipo de resoluciones debe estar sujeta a revisión, aunque rechazó el "espíritu refundacional" del planteo de Fratti.

En el mismo sentido se expresó el colorado Ope Pasquet, que valoró como "acertado" el premio instituido al representar la misión que los cadetes tendrán que cumplir: servir a la República a través de las armas.

"Retirar este premio sería una señal incomprensible, en momentos en que le pedimos a la Policía que nos defienda de una delincuencia cada vez más violenta", remarcó.

Desde Cabildo Abierto, Carlos Herrera defendió que el arma representa un "premio al esfuerzo" de los futuros policías y militares, que los acompañará pro el resto de vida. "Nadie mejor para portar armas que quienes están capacitados para eso", concluyó.