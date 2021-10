Diputados debatirá si sigue premiando con armas de uso personal a cadetes militares y policiales

El martes 19, la Cámara de Diputados está convocada en sesión extraordinaria para ratificar o rechazar el proyecto de Rendición de Cuentas. Ese día deberá discutir también sobre un asunto muy particular: decidir si avala o modifica una vieja y poco conocida costumbre.

Allí, desde 1998, se viene otorgando un premio a los cadetes policiales y militares que, año a año, logren el mejor promedio anual. El reconocimiento lo reciben los mejores posicionados de cada arma en los egresos de la Escuela Militar, la Escuela Naval, La Escuela Militar de Aeronáutica y la Escuela Nacional de Policía.

Todo venía sin sobresaltos hasta que el actual presidente de la cámara, el frenteamplista Alfredo Fratti, descubrió luego de tres períodos como legislador en qué consiste el premio que se otorga: un arma de fuego para su uso personal.

En concreto, cada cadete recibe usualmente de regalo una pistola Blow, cuyo precio estimado oscila entre los US$ 1.700 y US$ 1.800. Pero el costo está lejos de ser lo cuestionado por el presidente de Diputados.

"No tiene sentido que el Parlamento, una institución democrática y, por lo tanto, no armada, tenga que andar eligiendo armas para regalar", lamentó. "Esto es una cuestión de honor, y el honor no pasa por un revólver".

Fratti hizo días atrás un largo planteo ante la Comisión de Asuntos Internos de Diputados. Allí remarcó su sorpresa por haberse enterado de las características de la premiación, y dudó de que la sociedad sepa que la Cámara deba dedicarse a asuntos de este tipo. "Fíjese que ahora me entero que tengo que salir a pedir precio a ver quién me vende más baratas las armas para regalar", se quejó. "Es una cuestión totalmente anacrónica".

"Es como si a mí, cuando me recibí de veterinario, me hubieran regalado una jeringa", ironizó.

Fratti intentará promover la modificación de la resolución vigente. Para ello, plantea eliminar el regalo de armas y que, en cambio, los cadetes promovidos reciben un volumen especial encuadernado de la Constitución de la República, junto a una medalla de plata en reconocimiento al mérito y a la excelencia. También plantea otorgarles diplomas a todos los que resulten promovidos en el año.

El presidente de la cámara rebatió el argumento que en su momento se utilizó para otorgar como premio un arma: que cuestan muy caras y cuando los cadetes se forman no ganan bien. "Yo no estoy hablando en plata sino en honor, y el honor no se mide en plata ni con un arma", sostuvo.

"Cuando un maestro se recibe no se le regala un pizarrón", insistió. "Hablé con militares y me dijeron: 'la verdad que es más honor una medalla que un revólver, pero como los muchachos ganan poco...'".

Fratti remarcó la necesidad de cambiar la resolución. "Si la medalla me cuesta más cara, no importa", dijo. "Hay que cambiar, porque me parece que los conciudadanos que nos trajeron hasta acá van a estar bastante a disgusto el día que se enteren, porque esto no lo sabe nadie".

La alternativa propuesta por Fratti, por lo pronto, cosechó su primer fracaso. Solo su correligionaria Margarita Libschitz votó en favor de su planteo. La nacionalista Fernanda Araújo y el colorado Alberto Subí se inclinaron por mantener la resolución vigente.

Por lo tanto, el informe en mayoría que se discutirá el próximo martes en sala recomendará seguir otorgando armas a los cadetes como premiación cada año.