Salinas sobre el coronavirus: "Estamos en una etapa de endemia"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a la situación sanitaria actual del país y pidió cambiar la palabra pandemia por endemia para referirse al coronavirus. "Tenemos que acostumbrarnos a manejar que estamos en una etapa de endemia. El virus está circulando, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida, con los cuidados pertinentes, con los recaudos que correspondan, con los cuidados y cuarentenas cuando hay contactos, seguir en la etapa de testeo y rastreo pero de a poco ir hacia una convivencia con el virus porque esto no va cambiar de un día para el otro", aseguró el ministro este martes en conferencia de prensa.

El ministro explicó las razones de por qué la pandemia debe bajar de rango y ser calificada como endemia. "Tenemos 0,80 de promedio de fallecimientos por día siendo que (en el mundo) el promedio es de 95 fallecimientos. Yo creo que ese es el número fuerte. El numero de ocupación de camas de CTI está en 1,5 o 1,6% de la capacidad instalada, sabiendo que además tenemos reservas y que hemos desmontado algunos CTI. Estamos bien en cobertura de camas de CTI, en cuidados moderados. Tenemos menos de 100 personas internadas en todo el país de las cuales entre 13 y 15 están en CTI", enumeró.

De todos modos, Salinas reiteró el pedido para que las personas se den la tercera dosis si les corresponde, con el objetivo de "tener una armadura" en los momentos que aumenta la actividad económica y se inicia el turismo con la apertura de fronteras.

A su vez, aseguró que está a estudio la posibilidad de vacunar a niños entre 5 y 11 años. "Estamos acumulando evidencia. Evidencia fuerte que fundamente la decisión en caso de que se pueda avanzar. Es lógico que los casos se hayan trasladado a los no vacunados y en mayor incidencia en el grupo de 5 a 11 años. Mientras no tengamos una decisión sobre la vacuna, confiamos en la decisión de la Comisión Asesora de Vacunas y el grupo Ad-hoc que están permanentemente analizando los pros y los contras de esta y cuales son los niveles de seguridad para tomar una decisión firme. Cuando estén convencidos, nos convencerán a nosotros de dar el paso", señaló.

A su vez el ministro se vanaglorió por lo realizado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) durante la emergencia sanitaria. "En esta pandemia no hubo un ministerio más socialista que este. Se ocupó de los monitores, de los respiradores, de unificar un precio no especulativo para la cama de CTI/covid, se preocupó para que estuvieran los fármacos en todas las instituciones, que no hubiera especulación. Se ocupó que hubiera oxígeno para todos, que hubiera tratamientos para todos, que hubiera camas para todos", aseguró.

Salinas se reunirá este martes con el presidente Luis Lacalle Pou para discutir, entre otros temas, los pasos a dar en cuanto a la emergencia sanitaria, confirmaron fuentes del Ministerio de Salud Pública a El Observador. La discusión, que en este momento está en manos de Presidencia, se da en medio de una epidemia que muestra síntomas de afloje y una inminente apertura de fronteras para vacunados el próximo 1 de noviembre.