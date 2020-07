Presidente de la Asociación de Rematadores, Mario Molina: "No creo que se llegue al precio que pagaron" en el Estado por el avión presidencial

El avión presidencial que adquirió el gobierno de Tabaré Vázquez en febrero de 2018 al empresario Carlos Bustin será rematado el próximo 15 de julio. La subasta, que se realizará en la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci), tendrá con el martillo en la mano a Mario Molina, presidente de dicha Asociación.

En diálogo con El Observador, el rematador y tasador contó que es la primera vez que les toca ofrecer una aeronave de este porte –salvo el caso fallido de los que pertenecían a Pluna, que se vendían en conjunto–, y habló sobre las expectativas de esta subasta, el perfil del interesado en adquirirlo, las consultas recibidas hasta el momento y el presente de la institución que dirige, entre otros temas.

¿Cuántas consultas han recibido hasta el momento por el avión presidencial?

Nos enviaron entre 13 y 15 consultas por correo electrónico referidas al avión, sobre la parte técnica, el protocolo de la nave, los informes, los motores y las bitácoras.

¿Y consultas para ver el avión personalmente?

De momento no hay nadie acreditado; todos han hecho las consultas vía web. Para verlo personalmente hay que coordinar con la Fuerza Aérea y hay que depositar una seña, pero es para la gente que tiene interés en comprarlo y vayan a hacer la inspección técnica.

¿Cuál es el perfil del comprador que puede estar interesado?

Son empresarios de la región, de América del Sur y de América Central. La gran mayoría de las consultas han sido del exterior, del Caribe, Miami, México. Es un avión que tiene muy buena capacidad para aquel que necesita en el día cubrir distancias largas y no tener una escala. Puede andar muy bien en toda América del Sur.

¿Qué medidas se tomarán en caso de que no haya oferentes?

A eso lo dispondrá después el Ministerio (de Defensa), yo desconozco el procedimiento que ellos van a seguir.

¿Por qué hay una diferencia tan grande entre el precio al que lo compró el Estado (US$ 1.010.000) y la base del remate (US$ 350.000)?

Es un vehículo que tiene cierto uso, se deprecia muy rápido.

¿En cuánto estiman que se puede llegar a vender?

Esperemos hacerle algún peso arriba, pero dadas las condiciones actuales del mundo no creo que se llegue al precio que lo pagaron. El valor de mercado no anda por ahí hoy en día, ni cerca.

Condiciones del remate

La exhibición del avión para que los interesados lo puedan ver en persona será hasta el 10 de julio, de lunes a viernes entre la hora 8 y las 14. Quienes deseen hacerlo deberán registrarse previamente a través de la web www.anrtci.com. Los participantes en el remate deberán depositar US$ 35 mil como seña y garantía.

¿Qué conocimientos debieron adquirir para rematar un avión?

Cualquiera de nuestros colegas habilitado por el Registro Nacional de Rematadores está capacitado para rematar una aeronave. El remate es un sistema de venta, y nos hemos contactado con gente de la aviación y tenemos todo el apoyo técnico que nos ha dado la Fuerza Aérea.

¿Qué evaluación hace del momento actual de la institución y cómo afectó la pandemia a los rematadores?

En Uruguay hemos hecho las cosas bien. Nos afectó en un corto período de tiempo y estamos restableciendo todo nuestro trabajo de remates, corredores inmobiliarios y tasadores. Se está moviendo muy lentamente el mercado. Si tenemos la suerte de no retroceder, creo que vamos a llegar al nivel en el que estábamos trabajando en marzo. El turismo y las inmobiliarias que están en la costa todavía no han arrancado, pero hay otros mercados como el judicial que ya se están moviendo. Los remates de salón han optado por hacerlos online y empezaron a trabajar. Las inmobiliarias en Montevideo estamos comercializando inmuebles y estamos haciendo contratos. No al mismo ritmo, pero se viene moviendo.

¿Cuál ha sido el rubro más golpeado dentro de los remates?

Los más afectados en este momento son los inmobiliarios que están en el este o en la parte turística por no tener compradores argentinos o brasileños. Tuvimos un parate de tres meses, pero en la Asociación ya se han efectuado remates judiciales y hemos tenido buen marco de público. Los ganaderos son los que nos sacaron ventaja, porque ellos ya remataban con pantalla desde hace años y son los que menos impacto han sentido.

¿Nota diferencia entre la compra de inmuebles y de campos?

Los precios de los campos han bajado mucho. Y los inmuebles se están vendiendo con lentitud.

¿Cree que la suba del dólar desde principios de este año incidió en el comportamiento del rubro?

Cuando el dólar estuvo muy inestable y comenzó a subir tuvimos un leve parate, pero ahora que se está estabilizando la gente se ha animado a volver a solicitar créditos. Todavía estamos lejos de los niveles que teníamos de venta, pero alguna operación se realiza.

¿Cuándo fue la caída grande que tuvieron en relación a otros años?

En 2018 y 2019 estábamos bien. Se trancó todo en marzo por la pandemia y porque el dolar empezó a subir. En mi empresa, el último remate lo tuve el 14 de marzo y el primero después de esto será el 30 de julio. La situación asustó a aquella familia que pensaba hipotecar para comprar una vivienda.

¿Cuáles son los objetivos y prioridades de Anrtci para lo que resta del año?

Primero, controlar esta situación y poder trabajar. Luego, concretar una serie de remates oficiales que han quedado pendientes y también darle capacitación y apoyo al socio para que tenga herramientas para defenderse.

¿Qué expectativas tenía para el 2020 que ya no se podrán cumplir? ¿Cuáles tiene ahora?

Vamos a tener que ser un poco más cautelosos. No vamos a poder lograr todas las expectativas previas y tenemos que enfocarnos en los objetivos a los que podamos llegar, siempre y cuando esto continúe como viene.