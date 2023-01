Presidentes y altos funcionarios dieron su apoyo a Lula frente al asalto bolsonarista

Luego de que miles de seguidores del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro invadieran este domingo el Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), en Brasilia, algunos referentes políticos comenzaron a expedirse sobre los incidentes.

El presidente colombiano Gustavo Petro le envió a través de su cuenta de Twitter un mensaje de solidaridad a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, quien se posesionó hace una semana como primer mandatario de Brasil. El motivo de dicho pronunciamiento tuvo origen en las manifestaciones que se llevan a cabo este domingo por cuenta de seguidores de Jair Bolsonaro, quienes se tomaron la sede principal del Congreso de ese país.

A través de un hilo, Petro no solo le dio un espaldarazo a Lula y al pueblo de Brasil, sino también aseveró que “El fascismo decide dar un golpe”. De paso, dijo que las derechas no han podido mantener los pactos de no violencia y hasta planteó una reunión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos ―OEA― “si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática”.

El fascismo rompe y violenta el arte. Muera la inteligencia!, gritaban en España, ahora lo hacen en la latinoamérica que vota por el progresismo.

“Toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de reunión de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática”, tuiteó Petro.

“Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas”, dijo otro de los jefes de Estado que fijó posición ante los hechos, el presidente chileno Gabriel Boric. Sostuvo que que el Gobierno de Brasil cuenta con el respaldo de Chile frente a lo que calificó como un “cobarde y vil ataque a la democracia”.

Desde Argentina, el presidente de Argenitna Alberto Fernández escribió que “la democracia es el único sistema político que garantiza libertades” y “nos obliga a respetar el veredicto popular”.

“Demostremos con firmeza y unidad nuestra total adhesión al Gobierno elegido democráticamente por los brasileños que encabeza el presidente Lula”, añadió.

Demostremos con firmeza y unidad nuestra total adhesión al Gobierno elegido democráticamente por los brasileños que encabeza el presidente @LulaOficial. — Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023

En tanto, el canciller Santiago Cafiero hizo público su repudio al accionar de los manifestantes: “Frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil, manifestamos nuestra solidaridad con Lula y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña”.

También el diputado argentino del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Nicolás Del Caño escribió en sus redes sociales: “Nuestro enérgico repudio al acto golpista de los bolsonaristas que han tomado el Congreso de Brasil”.

Frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil, manifestamos nuestra solidaridad con @LulaOficial y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) January 8, 2023

Horacio Rodríguez Larreta, desde Buenos Aires, se hizo eco de lo que sucede en el país vecino. “Profunda preocupación por el asalto a las instituciones de la democracia en Brasil. Mi condena absoluta a la acción violenta y mi total solidaridad y apoyo a Lula y a todo el pueblo de Brasil”, escribió el jefe de Gobierno porteño.

El expresidente del Gobierno español Felipe González ha expresado su solidaridad con el presidente "legítimo" de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, frente al "golpismo" que, ha denunciado, intenta violentar la democracia en el país suramericano.

"Mi solidaridad con Lula da Silva, presidente legítimo de Brasil y con la democracia brasileña frente al golpismo que intenta interrumpir el proceso democrático brasileño", asegura González en un comunicado.

Desde España, el portavoz del partido político Podemos, vinculado a la izquierda, Pablo Fernández, declaró en su cuenta de Twitter respecto de los seguidores de Bolsonaro: “Son enemigos de la democracia”.

“Condenamos el ataque a las instituciones en Brasilia, lo cual constituye una acción repudiable y un atentado directo a la democracia. Estas acciones son inexcusables y de naturaleza fascista”, escribió en tanto el ex canciller uruguayo Luis Almagro.