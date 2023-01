◉ EN VIVO: Partidarios de Bolsonaro invaden el Parlamento, el Palacio de Planalto y la Corte

A través de su cuenta de Twitter, el presidente colombiano Gustavo Petro le envió un mensaje de solidaridad a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, quien se posesionó hace una semana como primer mandatario de Brasil. El motivo de dicho pronunciamiento tuvo origen en las manifestaciones que se llevan a cabo este domingo por cuenta de seguidores de Jair Bolsonaro, quienes se tomaron la sede principal del Congreso de ese país.

A través de un hilo, Petro no solo le dio un espaldarazo a Lula y al pueblo de Brasil, sino también aseveró que “El fascismo decide dar un golpe”. De paso, dijo que las derechas no han podido mantener los pactos de no violencia y hasta planteó una reunión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos ―OEA― “si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática”.

“Toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de reunión de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática”, tuiteó Petro.