Presunto boicot a la reforma Vivir sin miedo con hurto de papeletas en los circuitos electorales

Dirigentes políticos de la oposición denunciaron este domingo el boicot a la reforma Vivir sin miedo, impulsada por el nacionalista Jorge Larrañaga.

De acuerdo a las fotos que publicaron en redes, este domingo hubo rotura y robo de papeletas del "Sí", que buscan una reforma constitucional que incluye la militarización de la seguridad con una Guardia Nacional y la posibilidad de allanar hogares en la noche bajo autorización judicial, entre otras modificaciones.

De muchos circuitos desaparecen las papeletas del SI a la Reforma, hasta agotar el shock de la Mesa. En muchos lugares aparecen tiradas y rotas. Esto en las inmediaciones de UTU La Boyada-Cerro. pic.twitter.com/yCcftz3OcU — Jorge Gandini (@jorgegandini) October 27, 2019

Además del diputado nacionalista Jorge Gandini, hubo otros usuarios que publicaron fotos con las presuntas irregularidades.

Este es el respeto por la democracia que tiene la nueva generación de orientales.



Son golpistas de alma,solo que reprimidos por la falta de poder ya que no quieren que el pueblo decida.

Aviso: aunque la votación y la papeleta hubiese sido "no a la reforma" pensaría lo mismo. pic.twitter.com/nneJXr2B4x — 𝘼𝙉𝙏𝙄𝙈𝙄𝙏𝙊𝙈𝘼𝙉𝙊 (@AscoALasPlumas) October 27, 2019

Demócratas los muchachos, respetan la forma de pensar de los demás. pic.twitter.com/3wB5hSAS1G — PablodeSosa (@PablodeSosa) October 27, 2019

En este solemne acto agradezco al guapo por la reforma pic.twitter.com/ekTqY21PL5 — Pablo (@Pablo67220102) October 27, 2019

El Observador no pudo comprobar de forma independiente las denuncias efectuadas.

La ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa confirmó que se recibieron denuncias por faltas de papeletas del "Sí" a la reforma Vivir sin miedo en algunos circuitos de votación. “Hemos aconsejado a la gente que trate de llevar su hoja de votación en el caso de votar el sí de la reforma”, dijo a canal 12.

Piñeyrúa aclaró que es responsabilidad de la Corte distribuir las papeletas del "Sí" y que estas estén en los centros de votación. Luego de cada denuncia el organismo se comunica con las dependencias zonales para asegurarse que sean repuestas aquellas papeletas que desaparecen.

La comisión organizadora de Vivir sin miedo denunció en la mañana de este domingo la “destrucción de papeletas en todo el país”, informó Piñeyrúa. Sin embargo, la mayoría de las denuncias puntuales recibidas fueron de situaciones en Montevideo y en “la mayoría de los casos el problema ya se había solucionado” cuando la Corte llamó a consultar.

El diputado Jorge Gandini denunció en la noche de este domingo la situación registrada. "Fue una jornada complicada desde la primera hora. La Corte Electoral envió a cada urna unas 500 papeletas, un número razonable para cada circuito. Pero a las nueve comenzaron las llamadas de que no había papeletas para votar. Nos empezamos a mover y comprobamos que se la llevaban", dijo el legislador de Alianza Nacional en rueda de prensa.

"En algunos casos la mesa no tuvo la precaución de poner en tandas, puso las 500 y desaparecieron y en otras repuso hasta que tuvo. Los delegados donde podían, también ponían. Pero era permanente la actitud de sustracción u ocultamiento: a veces la ponían bajo las listas", añadió.

Gandini señaló que a mitad de jornada hicieron una denuncia genérica ante la Corte Electoral por la "sustracción masiva" en Montevideo. Entre las cinco y las seis de la tarde presentaron una ampliación detallando circuito por circuito. De acuerdo al nacionalista, tuvieron que mandar coches con papeletas para reponer en los circuitos. Las zonas más complicadas fueron Colón, alguna zona de Camino Maldonado, alguna zona del Cerro, La Teja", señaló.

Escondido en la ropa

Gandini denunció el hurto de papeletas por la reforma Vivir sin miedo. "Vimos actitudes provocativas como gente que después de votar pasaba por la puerta de algún comité y nos volanteaba la papeleta robada. Había cuadras de papeletas tiradas. No sé cómo lo podemos arreglar", dijo el nacionalista, que apoya la campaña.

"Mi secretario votó a primera hora para venirse para acá. Era el quinto en la fila y el segundo, tercero, era una persona con bandera del Frente Amplio sobre los hombros, y no lo querían dejar votar. Al final, lo dejaron, votó y salió. Una señora que entró atrás dijo que no había más listas. El señor tenía todas las papeletas en su ropa escondidas", denunció.

De acuerdo al diputado y candidato a senador por el Partido Nacional, tal vez esto no cambie el resultado final, pero incide. "

Si alguien no pudo ejercer su derecho porque en el momento que ingresó no había papeleta, esa persona, queriendo votar el sí, terminó votando el no. Por supuesto que incide", dijo.

La reforma constitucional por la seguridad consta de cuatro puntos: la guardia nacional con 2.000 militares, el cumplimiento efectivo de las penas para determinados delitos, la posibilidad de efectuar allanamientos nocturnos con autorización judicial y la cadena perpetua revisable para delitos muy graves.