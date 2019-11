Progreso le reclamó los puntos a Cerro y puede ser líder del Clausura, pero... ¿Cuándo?

Progreso presentó este lunes un reclamo para ganar los puntos que perdió el domingo de local contra Cerro por la 9ª fecha del Torneo Clausura en un partido que terminó 1 a 1.

Camilo dos Santos

Los gauchos basaron su pedido, que ingresó este lunes a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en que Cerro alistó a un jugador que estaba suspendido: Martín González.

El zaguero, que en esta temporada tuvo un duro altercado con Juan Ramón Carrasco, había sido expulsado en la sexta fecha del certamen, el 16 de octubre contra River Plate, en un encuentro que los albicelestes ganaron 3 a 2.

Tres días después cumplió la sanción automática y no pudo enfrentar a Nacional en el Gran Parque Central, un encuentro que su equipo perdió 2 a 0.

El problema que ocurrió es que la actividad entre semana altera la dinámica de los fallos y la promulgación de los mismos.

El lunes 21 de octubre, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol sancionó al jugador con dos partidos de suspensión por "juego brusco" en aplicación del artículo 9.15 del Código Disciplinario.

Según explicaron desde la AUF a Referí, los fallos de la Comisión son promulgados por la Mesa Ejecutiva, en un acto administrativo, los miércoles de la semana siguiente a la emisión de los mismos.

El jueves 24 de octubre (o sea, en la misma semana que se emitió el fallo) González no jugó ante Fénix cuando pudo haberlo hecho ya que el fallo aún no había sido promulgado por la Mesa Ejecutiva. Sin embargo, el zaguero albiceleste no lo tuvo a la orden.

La semana pasada recién se promulgó el fallo por lo tanto, González quedó inhabilitado para jugar porque aún le quedaba cumplir el segundo partido de la suspensión.

Sin embargo, el jugador fue incluido en el plantel por el entrenador Julio César Antúnez que a los 91 minutos lo mandó a la cancha en lugar del delantero Alexander Machado.

El miércoles 30, de la semana pasada, recién se promulgó el fallo por lo tanto, González quedó inhabilitado para jugar porque aún le quedaba cumplir el segundo partido de la suspensión.

Sin embargo, el zaguero fue incluido en el plantel por el entrenador Julio César Antúnez que a los 91 minutos lo mandó a la cancha en lugar del delantero Alexander Machado.

“En cada fecha, la AUF publica una lista de inhabilitados para jugar y en la misma figuraba el nombre de Martín González. Cuando te dan una sanción de dos partidos primero cumplís la sanción automática de un partido y luego cumplís el otro partido a partir de que el fallo quede promulgado”, dijo a Referí el dirigente de Progreso Fernando Marasco.

Leonardo Carreño

“Antes de presentar el reclamo hicimos consultas a la AUF para corroborar que el jugador estaba realmente inhabilitado y que no se trataba de un error administrativo”, agregó.

Marasco espera que la resolución no insuma mucho tiempo.

El órgano que entenderá en el caso es la Cámara de Resolución de Contiendas. Su último caso fue el de Liverpool y Fénix donde los negriazules reclamaron los puntos por entender que Juan Ramón Carrasco, suspendido, dio una orden técnica (un cambio) desde la tribuna, algo prohibido a los entrenadores castigados.

El partido se jugó el 19 de setiembre y el fallo salió el 28 de octubre.

La Cámara de Resolución de Disputas de la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió por 4 votos contra 1 desestimar el reclamo de puntos de Liverpool del partido ante Fénix (1-1, 2ª fecha del #Clausura2019). Liverpool tiene 5 días para apelar el fallo — Referí (@Referiuy) October 28, 2019

En ese caso hubo que diligenciar pruebas (filmaciones) y consultar a testigos.

“Esto es una cuestión administrativa. Es cuestión de chequear que el jugador estaba inhabilitado y el reglamento es claro porque dice que el club pierde los puntos”, dijo Marasco.

Cerro tiene cinco días hábiles para contestar la demanda. Según pudo saber Referí su defensa se basará en que el jugador efectivamente estuvo dos partidos suspendido y que una cuestión meramente administrativa no puede alterar un resultado deportivo.

El integrante de la Cámara de Resolución de Disputas, Walter Martínez, dijo antes de enterarse formalmente por la secretaría de su tribunal que una vez evacuados los traslados se convoca a audiencia y que normalmente los expedientes tienen una tramitación de unas cuatro semanas antes de dictarse el fallo.

Además, por el nuevo Estatuto de la AUF, ya no hay instancia únicas en los procesos y los fallos son apelables ante el Tribunal de Apelaciones.

Con los plazos de la contestación de la demanda y la sustanciación del proceso en cuatro semanas, el fallo recién podría salir luego de terminar el Clausura y después de la primera final.

Hoy por hoy Progreso está igual que Nacional en la cima del Clausura. Por eso los gauchos ansían una resolución adoptada en el tiempo más breve posible. También la deportividad del certamen y la certeza de los puntajes lo demandan. En la 11ª fecha, Progreso recibirá justamente a Nacional en el Paladino,

Sin embargo, la Cámara respetará los tiempos del debido proceso con los que siempre ha actuado. Habrá que ver qué tanto se pueden acelerar los tiempos de la justicia futbolera y más aún cuando hay una eventual apelación de por medio.