Puesta a punto de los Panamericanos Junior: taekwondo y canotaje se llevaron las dos primeras medallas de Uruguay

Los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Cali desde el pasado 25 de noviembre, tuvieron dos medallas para Uruguay en sus primeros dos días de competencia, en tanto que también se bajaron récords nacionales de natación.

Uruguay participa de esta primera edición de los Juegos con 64 deportistas de 18 deportes diferentes.

Estos Juegos cuentan con 3.500 atletas de las 41 países miembros de Panam Sports compitiendo en 27 deportes.

@UyDeporte

Santiago Melo celebra la medalla de plata conseguida en su especialidad de canotaje en los Juegos Panamericanos Junior de Cali

Tres atletas que defendieron a Uruguay en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 toman parte de los mismos.

Ellos son Dolores Moreira en vela, Felipe Klüver en remo y Nicole Frank en natación.

El propio Klüver y Micaela Sierra fueron los abanderados uruguayos en la ceremonia inaugural que se llevó a cabo el 25 de noviembre pasado.

Medallas y récords

En los dos primeros días de competencia, Uruguay consiguió dos medallas.

La primera de ellas fue de bronce para Sofía Lieghio en la categoría -49 kilogramos en taekwondo.

La uruguaya derrotó a sus rivales de Brasil, Guatemala, perdió con Argentina y en la final por el bronce le ganó a República Dominicana.

"El camino fue complicado, entrenando todos los días, días que no me podía ni mover, no podía ni levantar la pierna; pero valieron la pena", explicó Lieghio.

Aquí se pueden escuchar y ver sus declaraciones:

🥉Sofía Lieghio se convirtió en la primera medallista en estos Juegos Panamericanos Junior#ModoCali pic.twitter.com/uV9yeWrt0s — Secretaría Nacional del Deporte (@UyDeporte) November 27, 2021

La otra medalla llegó este sábado cuando Santiago Melo, en un final muy parejo, consiguió la plata en la categoría K1 de 200 metros de canotaje.

Por su parte, la nadadora Nicole Frank, terminó cuarta en los 100 metros pecho, pero batió el récord nacional de la disciplina que ahora quedó en 1.10.20.

Nicole Frank sigue bajando récords nacionales en natación

A su vez, la misma Frank fue séptima en 200 metros libre con un tiempo de 2:05.90 y terminó séptima.

No obstante, también bajó el récord nacional que también era suyo, pero con 2.06.47.

Otra de las nadadoras uruguayas destacada fue Lucía Chabat, quien en 100 metros mariposa marcó 1:02.55 y batió su propio récord nacional de 1.03.33