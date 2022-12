Qatar 2022: Scaloni se emocionó hasta las lágrimas con los jugadores de la Scaloneta

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa este sábado en la previa de la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia que se jugará el domingo a la hora 12 en el estadio Lusail.

Luego, el entrenador habló con los periodistas argentinos y se emocionó hasta las lágrimas cuando le preguntaron por los jugadores.

"Ayer o antes de ayer estuvimos hablando. Agradecerles (a los jugadores), no hay otra palabra. Cualquier argentino diría lo mismo y yo ya me emociono porque han dado todo, sinceramente. Y esperemos mañana coronarlo y si no es así, que estén orgullosos, porque es un momento para disfrutarlo. Yo lo estoy disfrutando, a nuestra manera", expresó el DT.