Mundial Qatar 2022: Más allá de Messi, las cinco razones por las que Argentina debería ser campeón del mundo

Luego de haber estado 28 años sin ganar absolutamente nada, el hecho de conseguir la Copa América de Brasil 2021 fue un bálsamo, quitarse una mochila pesadísima para todo este grupo, una mochila que arrastró durante años. Ya este año, los albicelestes le ganaron en Wembley la Finalissima a Italia, el campeón de la Eurocopa y aquellos malos momentos comenzaron a quedar atrás.

Pocas veces una selección argentina tuvo la fuerza de un espíritu colectivo como esta que va por el título en el Mundial Qatar 2022.

En 2014, parte de este grupo –solo Lionel Messi y Ángel Di María continúan– perdió la final del Mundial de Brasil. Un año después, cayó en la definición de la Copa América Chile 2015 y en 2016, volvió a perder una final más en la Copa América del Centenario, también ante los trasandinos. Messi ya había perdido también la de la Copa de 2007 en Venezuela a manos de Brasil.

Messi se quita la medalla del segundo puesto en la Copa América 2015

“Es increíble pero no se da. Hoy nos pasó otra vez –dijo Messi–. Ya son cuatro finales las que me tocan perder, tres seguidas. Lo pensé en el vestuario. Ya está. Se terminó para mí la selección. Ya son cuatro finales y no es para mí. No se me dio, era lo que más deseaba. Es lo que siento ahora. Hay mucha gente que desea eso. Obviamente no se conforman y nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla”. El fútbol se paralizó aquella noche de East Rutherford cuando terminó la final de 2016 y había marrado un penal.

Eran muchas las frustraciones acumuladas y la cabeza le dijo que no siguiera. Con el paso de los meses, el corazón volvió a acercarlo a la selección.

La tranquilidad que transmite Lionel Scaloni desde el cuerpo técnico, es algo para destacar. A diferencia de alguno de sus antecesores, no enloquece a sus futbolistas.

AFP

Lionel Scaloni y Lionel Messi, dos fundamentales en esta Argentina

Más allá de lo bien que para al equipo –con diferentes cambios tácticos en el medio de los partidos–, se trata de una versión similar a lo que transmitía el Maestro Tabárez en sus buenos años.

No por nada fue el propio Scaloni quien poco antes del Mundial recordó una frase que le dijo el exentrenador celeste.

“Tengo una anécdota con el Maestro Tabárez en un Argentina-Uruguay en Israel. Lo fui a saludar y me dijo: ‘A usted cuando le digan que no tiene experiencia, conteste que tuvo vivencias a lo largo de sus 25 años de carrera”, dijo.

Hace una semana, Bora Milutinovic, el técnico que dirigió a cinco combinados distintos en cinco Mundiales, fue muy claro. Le preguntaron quién era el mejor jugador de Argentina y contestó: “El entrenador”.

Por allí es que el seleccionado albiceleste comienza ganando los partidos. Es una mezcla de autoridad, tranquilidad y tomar buenas decisiones cuando más se las necesitan.

AFP

Una dupla letal: Messi y Julián Álvarez

De Messi y lo que significa para este equipo, ya está todo escrito. Es un fuera de serie y a sus 35 años continúa demostrando para qué está y cómo se potencia aún más con la albiceleste en el pecho.

Este jueves, el croata Josko Gvardiol, de apenas 20 años y a quien Messi lo sacó a pasear en el tercer gol de Julián Álvarez, habló del fenómeno: “Podré contarle a mis hijos que jugué contra Lionel Messi. Ya había jugado contra él, pero es un futbolista completamente diferente cuando está en la selección”.

Argentina tiene, además de Messi y de Scaloni, muchísimos puntos altos.

AFP

El equipo es la gran figura de Argentina en este Mundial Qatar 2022

El que más resalta es el equipo. Esa es la verdadera figura. Por primera vez en muchísimos años, se nota que hay una conmixtión, una comunión entre los jugadores.

Esta Argentina es la mejor de los últimos 50 años –por lo menos–. Superior a la que ganó la Copa del Mundo en 1978 con un Mario Kempes tremendo. También es más que la que Diego Maradona llevó al título de 1986.

Cuenta con futbolistas de primer nivel en todas las líneas y eso de formar un equipo con todo lo que ello significa es, sin dudas, el punto más alto.

Perdió a un futbolista titular y fundamental días antes del Mundial como Giovanni Lo Celso. Pero hasta hora, Argentina no sintió su ausencia.

Allí, en el mediocampo, tiene a un volante de primer nivel quien, como Messi, también se potencia jugando con su selección.

AFP

Rodrigo De Paul es la mano derecha de Messi en la cancha

Es el ladero del rosarino y trascendente con su ida y vuelta y con los pases al vacío a sus compañeros: Rodrigo De Paul es un futbolista mucho mejor que su versión edulcorada de Atlético de Madrid, en el que el Cholo Simeone no le da la titularidad.

Otro punto fundamental hasta ahora ha sido Emiliano “Dibu” Martínez. Como en 1978 Argentina tenía a un Pato Fillol descollante, ahora lo tiene a él bajo los tres palos.

EFE

Dibu Martínez ha sido fundamental en el arco argentino

Siempre es trascendente comenzar bien desde el arco.

A todo eso, esta Argentina le adosa la subida constante de sus laterales. Ya sea Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña, quien juegue, rinde. Y no se queda solo con esa parte del libreto, sino que bajan a dar una gran mano a los centrales.

AFP

Nahuel Molina es un futbolista completo y da una mano bárbara por el lateral, tanto arriba como en la defensa

La albiceleste fue creciendo partido a partido. Desde aquel pálido debut histórico en el que perdió ante Arabia Saudita y el primer tiempo contra México en el segundo encuentro –en el que tampoco le salió nada– tuvo un salto exponencial en su rutina dentro de la cancha.

Enfrente tiene a un equipazo con un jugador que sobresale por su versatilidad dentro de la cancha: ¿Mbappé? ¿Giroud? No. Antoine Griezmann, futbolista completo.

De todas formas, Argentina tiene todo para llevarse su tercera estrella.

LOS TRMENDOS NÚMEROS DE MESSI

26. Partidos cumplirá Lionel Messi este domingo en la historia de los Mundiales y será el futbolista que más encuentros disputó; superará por uno a Lothar Matthäus de Alemania.

11. Goles alcanzó Messi en las Copas del Mundo con la selección argentina. Le batió el récord a Gabriel Batistuta de 2002, que tenía 10.

19. Participaciones en goles lleva el rosarino en la historia de los Mundiales con 11 tantos y ocho asistencias; está solo a una de Pelé quien llegó a 20.

21. Partidos completos sin salir lleva Messi y de esa manera, lidera también la tabla argentina; superó a Javier Mascherano quien tenía 20.

2.194. Minutos ha jugado Messi en su historia en Copas del Mundo. Para variar, también es el número 1 en eso con la casaca albiceleste.

22. Veces ha sido capitán en los Mundiales. La Pulga ha superado en este rubro a Diego Maradona quien usó 20 veces el brazalete.

16. Encuentros ganados tiene Messi y superó a Maradona quien ganó 12 veces.