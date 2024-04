Los mellizos Cuestas intentaron marca olímpica en maratón este domingo, ¿cómo les fue?

Los hermanos mellizos Nicolás y Martín Cuestas intentaron este domingo hacer marca para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ninguno pudo lograrlo.

Nicolás lo intentó en la maratón de Hamburgo pero una molestia muscular lo llevó a abandonar en el kilómetro 13.

Martín, por su parte, corrió en Porto Alegre donde terminó en el séptimo puesto con una marca de 2.22.59.

Sin embargo, la marca mínima para clasificar en maratón es de 2.08.10.

Se trata de una marca muy exigente dado que el récord nacional es de 2.11.02 desde el 23 de febrero de 2023, realizado por Cristhian Zamora.

Nicolás Cuestas publicó un extenso video en sus redes sociales explicando qué fue lo que le pasó:

"Estuvo bastante complicado. Llegué aquí muy bien, este año viene siendo muy bueno, mejoré mis marcas en 10 k y en media maratón con récord nacional, hice muy buenas carreras y llegué en muy buena forma a esta carrera que era muy importante. Arrastré alguna molestia en esta preparación, pero siempre controlado, de hecho nunca llegó a molestarme en competencia y los que saben, tienen claro que nunca se llega sin ningún dolor a las competencias, pero como el cuerpo está acostumbrado a entrenar y competir, se compite", explicó.

"Llegué el jueves acá y prácticamente descansé todo el tiempo porque no salí más que para ir al supermercado o para buscar el dorsal. Tenía alguna dolencia. Tuve que parar en el kilómetro 13, casi 14, porque se empezó a poner un poco duro el posterior, después en la otra, y me costaba estirar la zancada, estaba haciendo demasiada fuerza, se me estaba yendo el grupo, traté de engancharme y no pude, decidí parar, traté de volver a correr para intentar terminar la carrera con una marca decente, pero no pude porque no me lo permitía", agregó.

"Quería ir a tres minutos por kilómetro, pero al agarrar mi botella en el kilómetro 10, entre un grupo de 20 corredores hay que disminuir mucho la velocidad para evitar accidentes y hubo un corredor que venía atrás mío y casi me tira dos veces, no sé qué le pasó, fue a agarrar un vaso de agua, me pechó y casi nos vamos los dos al piso. Cuando termino de tomar la bebida y me dispongo a retomar el ritmo empecé a sentir el dolor. Me conozco y sabía que para tanta carrera que faltaba no iba a poder llegar en condiciones porque arriesgaba una lesión por lo que decidí parar", dijo Nico Cuestas.

"Hubo muchos malestares físicos entre los atletas, por el clima o por el circuito, no es excusa porque hay gente que corrió bien, pero un escaso porcentaje pudo correr en marcas decentes, solo los primeros siete corrieron debajo de 2.08, todos africanos, del grupo donde yo venía no quedó nadie o muchos abandonaron, casi todos los sudamericanos o latinoamericanos. Cuando paré, había un auto levantando a los pacers y me tomé uno donde venía una chica que ya había abandonado antes que yo, levantamos a otra que se había caído y estaba llorando con la pierna ensangrentada. Voy a ver si puedo correr el fin de semana que viene. Descartar los Juegos Olímpicos es una pena muy grande porque vengo luchando hace un año y medio, entrenando y compitiendo bien, pero el que ha corrido maratón sabe que también hay que tener suerte, no es solo entrenar porque a v eces un dolor o una caída te pueden dejar afuera", concluyó.

Referí consultó al entrenador de ambos atletas, Martín Mañana, quien reveló que Nico Cuestas intentará correr el próximo domingo en Dinamarca o en Praga, siempre y cuando se recupere físicamente. "Puede ser porque su experiencia lo hizo parar a tiempo y no se lesionó".

Para Martín Cuestas, en cambio, este fue su último intento para clasificar a París 2024.

El otro que lo intentó, el pasado 14 de abril, fue Cristhian Zamora quien corrió en Ròterdam y logró una marca de 2.13.22.