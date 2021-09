¿Qué deportes se van a poder ver a través de Star+, la plataforma que incorpora ESPN?

Este martes se lanzó en toda Latinoamérica la plataforma Star+, el nuevo servicio de streaming de Disney destinado al público adulto, y que llega como contrapartida o complemento de Disney+, que se encuentra disponible desde hace meses en el país y que apunta a un público familiar. Además de series y películas, la plataforma incluye como novedad los contenidos deportivos de la cadena ESPN, tanto emisiones en vivo como programas grabados.

Según se especificó en su lanzamiento, entre los torneos que se podrán ver en la plataforma se cuentan La Liga española, la Premier League inglesa, la Serie A de Italia, la Bundesliga alemana, la Ligue 1 de Francia, la Champions League, la Europa League, la Copa Libertadores, el torneo argentino y la MLS de Estados Unidos.

Por fuera del fútbol, está disponible la Fórmula 1, partidos internacionales de rugby, así como los campeonatos de Argentina y Uruguay, la UFC, la NFL, la NBA, y eventos de tenis, boxeo y ciclismo.

Más allá de los deportes en vivo, que pueden ser rebobinados durante la transmisión, o vistos en diferido, también hay programas en vivo como el noticiero Sportscenter o ESPN Show.

*redoblantes que generan suspenso*



Mañana, martes 31 de agosto, te esperamos con esto y mucho más por #ESPNenStarPlus 🍿🥤 pic.twitter.com/N1tR7bYXIJ — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) August 30, 2021

Otra de las características que presenta la plataforma es que da la opción de elegir un equipo favorito al que seguir, y a partir de allí armar cronogramas con sus partidos, disponer de alertas y más.

La competencia con el cable

Con el auge de las apps de streaming, el deporte era hasta hora el gran diferencial de los cables. Sin embargo, a partir de ahora la app del conglomerado Disney pone en duda eso, ya que, por la fusión entre ESPN y FoxSports ocurrida en 2020, tiene buena parte de la oferta deportiva mundial. En el mercado local, el fútbol uruguayo es uno de los pocos contenidos que quedan por fuera de esa lógica, y que hasta ahora se maneja casi exclusivamente a través de la oferta de los cables. Algunos contenidos de Directv y de TyCSports quedan también fuera de la abrumadora oferta de ESPN en Star+.

En ese sentido, la plataforma entra en la competencia directa con los operadores de cable, que actualmente ofrecen los mismos contenidos de ESPN en directo que Star+ tendrá, pero con la salvedad de que esta nueva plataforma va más allá: emite lo que sus canales tradicionales de tv ofrecen, pero además mucho material en vivo u on demand que no entra en la grilla televisiva. Hasta ahora eso iba por ESPN App y se podía acceder con los usuarios digitales de los cables, pero ahora, al menos en las primeras horas de la nueva plataforma, migró todo hacia Star+.

En los últimos días, las aplicaciones de los canales de pago, como DirectGo, NS Now, TCC Vivo, entre otros, y la aplicación de ESPN Play, dejaron de emitir aquellos eventos que no forman parte de la programación lineal de la señal. Esto sucedió, por ejemplo, con los más de treinta partidos de la primera ronda del US Open, que se está desarrollando en estos días y que transmite ESPN.

¿Cuánto cuesta?

El costo mensual de la plataforma será de US$ 13, y de US$ 130 si se adquiere una suscripción anual. La suscripción permite acceder al streaming en alta definición, la conexión en cuatro dispositivos en simultáneo, descargas limitadas en hasta diez dispositivos, y la posibilidad de crear hasta siete perfiles de usuario en la plataforma.

También se ofrece una opción llamada Combo+, que permite suscribirse en simultáneo a Star+ y Disney+, con un costo mensual de US$ 17,50. Quienes ya tengan contratado Disney+ en un plan mensual o anual, también podrán acceder a este paquete.