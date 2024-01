ESPN ganó de forma fraudulenta decenas de premios Emmy durante una década

La cadena estadounidense de deportes ESPN engañó durante años a los organizadores de los Emmy para obtener decenas de premios de la prestigiosa institución televisiva, según denunció este jueves The Athletic, el suplemento de The New York Times.



Según la investigación de The Athletic, tras ganar de forma fraudulenta los premios, ESPN los modificó para dárselos a figuras reales de la cadena de televisión.



Las estatuillas logradas de forma fraudulenta han sido devueltas por ESPN a los organizadores de los Emmy.



El fraude para engañar a la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, que otorga los Emmy, se inició en 2010 y permitió a ESPN conseguir al menos 30 galardones.



Uno de los programas de ESPN más implicados en el escándalo fue College GameDay que se convirtió en uno de los más exitosos de la cadena.



El programa obtuvo varios Emmy de 2008 a 2018, que fueron otorgados a productores ejecutivos que no existían pero que tenían las mismas iniciales que los presentadores y analistas que aparecían delante de la cámaras, y a los que no se permitía ser candidatos para los premios.



Fue la propia Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión quien descubrió el fraude e inició una investigación.



En una declaración suministrada por ESPN a The Athletic, la cadena reconoció la participación de su personal en el engaño. "Algunos miembros de nuestro equipo claramente se equivocaron al enviar ciertos nombres, que puede remontarse a 1997, en categorías de los Emmy en las que cualificaban para ser reconocidos u obtener estatuillas", afirmó ESPN.



Pero la cadena también justificó en cierta medida las acciones al señalar que fue un "intento equivocado de reconocer a presentadores que eran importantes miembros" de ESPN.



Por su parte la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión aseguró que tras descubrir el fraude se puso en contacto con la dirección de ESPN que "asumió la responsabilidad por las acciones de su personal, para investigar de forma exhaustiva y corregir" la actividad fraudulenta.

EFE