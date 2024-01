La emoción de Elton John al ganar un Emmy y meterse en un histórico grupo que tiene menos de 20 integrantes

Desde este lunes, cuando fue anunciado como ganador de un Emmy, el músico inglés Elton John se metió en un muy selecto club, tan selecto, que es apenas su miembro número 19.

Al ganar el premio por el registro audiovisual de uno de sus espectáculos en el estadio Dodger de la ciudad de Los Ángeles en el marco de su gira de despedida de los escenarios, el británico se convirtió en poseedor de lo que se conoce como EGOT, el cuarteto que componen los principales premios del entretenimiento estadounidense, y que se considera uno de los picos máximos a los que pueden aspirar los artistas en ese país.

EGOT es la sigla que designa Emmy (televisión y streaming), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro).

El músico escribió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram luego de recibir el premio, y explicó las razones de salud que le impidieron viajar a Los Ángeles a recibirlo.

"¡Ganamos un Emmy y estoy en las nubes!", escribió. "Recibir este reconocimiento es un testamento a la pasión y la dedicación de todos los involucrados, y estoy profundamente agradecido".

"Estoy devastado por no haber podido estar ahí para recibir este premio en persona, hace poco me operaron de la rodilla, un amable recordatorio, quizás, de una vida entera saltando desde mis pianos"; bromeó el artista, antes de agradecer "a todos los fanáticos, amigos y colaboradores que me han apoyado a lo largo de los años".

"Finalmente, Elton John se refirió a su histórico logro, y dijo "es un honor haberme unido a la encumbrada lista de ganadores del EGOT, brindo por la alegría de la música y la magia que trae a nuestras vidas".

Con esto el autor de Cold Heart se convirtió en el artista número 19 en lograrlo, junto a personalidades como Rita Moreno, Viola Davis, Mel Brooks, Whoopi Goldberg o Andrew Lloyd Webber.

Hasta ahora Elton John ha ganado cinco Grammy, un Tony a la mejor partitura original por Aida y dos Oscar por canciones de El Rey León (Can You Feel the Love Tonight) y su propia película biográfica, Rocketman (I'm Gonna) Love Me Again).

La gala de los premios Emmy se llevó a cabo desde el teatro Peacock de Los Ángeles, EE.UU., tras haber sido pospuesta en 2023 por las huelgas de Hollywood que azotaron a la industria del entretenimiento estadounidense.

Con información de EFE