Premios Emmy: esta noche se entregan los "Oscar de las series" y Succession y El Oso son favoritas

Atrasados cuatro meses por las huelgas de Hollywood, los Emmy, que premian lo mejor de la televisión, se celebrarán finalmente este lunes, en una gala que se espera esté parcialmente dominada por la temporada final del drama Succession.

A continuación, las cinco cosas a las que prestar atención en los llamados Oscar de la televisión:

Roy vs. Roy vs. Roy

Succession, el éxito dramático de HBO que narra las puñaladas traperas entre los miembros de la millonaria familia Roy, vuelve a enfrentar a sus protagonistas en esta edición de los Emmy.

El programa marcó un récord con tres de los seis nominados para mejor actor dramático. Kieran Culkin, quien interpretó al malcriado heredero Roman Roy, es el favorito frente a sus contrincantes y colegas Jeremy Strong y Brian Cox.

La serie llega con 27 nominaciones y es la favorita en seis categorías, entre ellas mejor drama, estatuilla que ya se llevó dos veces.

Sarah Snook se perfila para ganar como la mejor actriz por su rol como la única heredera mujer del clan Roy, mientras que Matthew Macfayden, su esposo en la serie, despunta para mejor actor de reparto, con lo que la ficcional familia amplía sus posibilidad de dominar esta edición de los Emmy.

Dramas

En un buen año para los dramas de televisión, quizás los dos programas que pueden sufrir más por competir contra la aclamada Succession, son The Last of Us y The White Lotus.

Sin duda la mejor adaptación de un videojuego a la televisión, The Last of Us ya se embolsilló ocho Emmys en las categorías técnicas que fueron entregadas previamente, incluyendo mejor maquillaje con prótesis hasta mejor actor invitado por la memorable actuación de Nick Offerman en su entrañable tercer episodio.

Pero puede que termine la gala del lunes con las manos vacías, a menos que alguna de sus estrellas, el chileno-estadounidense Pedro Pascal o Bella Ramsey, sorprendan.

The White Lotus, una glamorosa sátira sobre la alta sociedad pasó, con su segunda temporada en Italia, de miniserie a la categoría dramática. Jennifer Coolidge, la única protagonista que repitió desde la primera temporada, es una favorita para hacerse con el Emmy a la mejor actriz.

Comedias

El Oso es la gran favorita para los premios de comedia, pero competirá en esta edición con su primera temporada.

Antes de que las huelgas de Hollywood obligaran a los organizadores a posponer los premios Emmy, los miembros de la Academia de Televisión depositaron sus votos en el verano estadounidense cuando estaba al aire la primera temporada de la serie que muestra los bastidores de la disfuncional cocina de un restaurante de Chicago.

Después, El Oso lanzó una aún más aclamada y ambiciosa segunda temporada que los votantes del Emmy podrán evaluar en su próxima gala que se celebrará en septiembre de este año.

Suena confuso, pero no le debe quitar el sueño a los favoritos Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach y Ayo Edebiri.

El programa se medirá contra Ted Lasso, la prolífica serie ganadora de varios Emmy que se despidió con una decepcionante, y probablemente última temporada.

Miniseries

La siempre competitiva categoría de las miniseries puede quedar más repartida en esta edición.

Bronca y Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, ambas de Netflix, lideran la sección con 13 nominaciones cada una.

Los expertos especulan que ambas serán recompensadas, con Ali Wong, en su papel de una mujer con una aparente vida perfecta que compra gratuitamente una pelea de tránsito en Bronca, y Evan Peters en la piel del terrorífico asesino en serie Dahmer.

Otros destaques en este aparte son las estrellas de Hollywood Jessica Chastain en la biográfica George and Tammy, y Paul Walter Hauser en la también inspirada en hechos reales Black Bird: Confesiones de un asesino.

Audiencias

Los premios Emmy han perdido audiencia durante años.

La gala del año pasado contó apenas 5,9 millones de televidentes, cifra menor que la edición pandémica de 2020 bautizada de "pandEmmys", que fue transmitida desde un teatro vacío y en la cual las estrellas aceptaban sus premios en casa de manos de repartidores con trajes de protección de material tóxico.

Los Emmy no son los únicos premios en sufrir para conquistar de vuelta a las audiencias, pero galas como la de los Oscar se han recuperado desde la pandemia.

Haber pospuesto la ceremonia a enero no debe ayudar. Sin contar con la confusión que genera premiar programas que estrenaron hace año y medio, el cambio de fecha sitúa a los Emmy en medio de la temporada de premios de Hollywood, lo que desvía el foco y les priva de publicidad particular.

