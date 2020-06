Qué dice Argimón en el audio viral y por qué el Frente Amplio exige "aclaraciones”

El presidente Luis Lacalle y la vicepresidenta Beatriz Argimón negaron este viernes que el gobierno realice escuchas telefónicas. El mandatario dijo que "es un disparate" creer que ese sistema existe, mientras que su vice afirmó que "no hay nada de escuchas oficiales", luego de que se viralizara la grabación de una conversación telefónica entre Argimón y el relacionista público Fernando Cristino.

La respuesta de los dos, sin embargo, no convenció a una parte de la ciudadanía que exige más explicaciones sobre los dichos de la vicepresidenta, quien entre otras cosas le pidió a Cristino que se cuidara porque "todo se sabe" y “todo queda grabado”.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, afirmó en rueda de prensa que "hay algunas aclaraciones que se le deben dar a la población". A su vez, algunos dirigentes de la coalición de izquierda demandaron más información. El diputado Daniel Caggiani, por ejemplo, señaló que la grabación de los dichos de Argimón genera "mucha incertidumbre" y su contenido no es propio "de nuestra institucionalidad republicana".

¿Qué dijeron Argimón y Cristino?

El fragmento de la conversación que se viralizó dura 9:25 minutos. A continuación, la transcripción desde el inicio hasta la parte por la que es cuestionada la vicepresidenta,

Argimón (A): Me llamó mucho la atención, viste, una cantidad de cosas que le dijiste...

Cristino (C):Sí, no, pero por eso, si yo quería hablarlo contigo, ¿viste?

A: Pará, pará un poquito. Bueno pero, a ver... Fernando, tú entenderás que hables del presidente de la República, que hables de Jorge Larrañaga, que hables, que digas cosas que son una... de mí que soy vicepresidenta de la República...

C: Sí, sí, lo entiendo, pero yo quería llamar, o sea...

A: Pará, pará un poquito, dejame terminar y después con gusto... ¿viste? Eh... con una suerte de amenaza, la verdad, te voy a decir: Tú me conocés (...), le pongo la mejor onda a todos, he ayudado a todo el mundo.

C: Como yo también.

A: ¡Pero claro! Y siempre le doy para adelante a todo el mundo. Yo hoy estoy en un lugar en el que tengo que cuidar a mi gobierno, a mi presidente y al equipo. El que tenga algo que decir de mí, que haga denuncias. ¡Pruebas! De mí, de mi presidente y de quien sea.

C: Obvio, se habla con pruebas, no es hablar por hablar.

A: Que vayan, hagan la denuncia. Presidencia tiene un equipo, porque te podrás imaginar que extorsiones y solicitudes de todo nos caen todo el día.

C: Pero, amiga, a mí me amenazaron de muerte.

A: Me imagino, me imagino. Entonces, nuestro equipo de abogados está para eso, para hacer...

C: Pero obvio...

A: Yo lo que te pido es que no te hagas, tú, eco de nada... (...) Que tú no te hagas eco de nada y digas, por ejemplo, que tú tenés noticias del dealer de Luis... ¿Sabés por qué? Pará, te explico por qué. Nuestros teléfonos...

C: Están todos pinchados, obvio.

A: Hay que cuidarlos mucho. Lo que tú hablaste el otro día..

C: ¿Cuándo?

A: Cuando tú llamaste...

C: Ah, sí, a aquella.

A: Sí, a aquella. Obviamente, todo se sabe.

C: Y sí, todo está grabado.

A: Todo queda grabado. Y, por supuesto, a mí abogado le dije: No. A Fernando, no. A Fernando le pido que no. Yo voy a hablar con él. Y es lo que estoy haciendo.

A: Yo lo que te quiero decir es: ojo, Fernando, porque viste que cuando uno habla de personalidades... una cosa era antes –Beatriz, Luis– y otra cosa es cuando se meten con investiduras como las nuestras, ¿viste?, y eso es complicado.

A: ¡No, no, pará! Pero pará un poquito... Al final del día, cuando se escuchan las llamadas y escucharon la tuya vinieron a hablar conmigo. Y dijeron: ¿este muchacho...? Les dije: Es Fernando, yo me ocupo.

C: Perfecto. No, te doy las gracias.

B: No, para que no te hicieran nada. Porque todas las llamadas, todas, van directo y ahora te lo digo porque asumo la responsabilidad de decirte. Yo frené, porque enseguida obviamente responden quienes tienen que responder. Quedemos así, sabelo.

Argimón dijo este viernes que no hay escuchas oficiales, sino que al decirle a Cristino que "todo se sabe" y "todo queda grabado" quiso decir que cualquier puede escuchar sus llamadas, por ejemplo si las pone en altavoz o le hackean el celular. "A veces cuando me llaman atiende mi secretaria, entonces les digo que me dejen el mensaje grabado y yo al final del día lo escucho", explicó a El País.

Luego de que se viralizara el audio, Cristino anunció en redes sociales que le pediría perdón a la vicepresidenta por divulgar la conversación. El relacionista público y empresario fue socio de uno de los hijos de Argimón cuando estuvo al frente de la revista Caras Uruguay.