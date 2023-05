Argimón: "El presidente entendió que Moreira no tenía elementos de soporte legal" para entregar vivienda a militante

La vicepresidenta Beatriz Argimón se refirió a la salida de Irene Moreira del gabinete ministerial y afirmó que acompaña la decisión del presidente, Luis Lacalle Pou, de removerla de él."Nosotros entendemos que la situación que considero el señor presidente es que no tenia elementos de soporte legal como para tomar la decisión que había tomado", dijo en una rueda de prensa que consignó Subrayado.

A su vez, opinó sobre los trascendidos de que Moreira pretendía no dejar el cargo hasta el lunes, pese a que el presidente le aclaró el viernes que ya no era la ministra de Vivienda. "La senadora Moreira cedió un espacio para transmitir lo que sentía, pero tengo claro que cuando un actor político es designado como ministro, ese mismo día sabe que es el presidente quien puede solicitarle la renuncia", valoró Argimón.

En cuanto a la posibilidad de que Cabildo Abierto deje la coalición gobernante —tal y como impulsa el presidente del partido, Guillermo Domenech— la vicepresidenta afirmó que "no es grato pasar por estos momentos de indefinición" pero aguarda "con mucho respeto" por la decisión del partido. Se tomará este lunes a las 18 horas en la mesa política.

De todas formas, aclaró que no le gusta cuando otros partidos se meten en cuestiones internas del Partido Nacional y ella no iba a hacer lo mismo con Cabildo Abierto. "No hay que interferir ni presionar", indicó.

El presidente le pidió la renuncia a Moreira luego de que Radio Universal informara que la ministra reservó un cupo de una vivienda de alquiler con opción a compra para una militante de Cabildo Abierto, cuando en realidad se debería haber sorteado. La entonces ministra se defendió diciendo que estaba entre las potestades del ministerio hacerlo, pero la norma en realidad indica que eso se puede hacer en casos en los que la persona no cumpla con los requisitos para participar del sorteo. La mujer a la que Moreira le guardó la vivienda sí los cumplía.