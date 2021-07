Qué es lo nuevo en cargadores inalámbricos y dónde encontrarlos en Uruguay

Los cargadores inalámbricos son una forma práctica y cómoda de cargar un smartphone porque evita los cables. Actualmente existen dos tipos: Qi y MagSafe.

A partir del iPhone 8, los celulares de Apple incluyen la función de carga inalámbrica con accesorios con certificación Qi que permiten cargarlos a tasas de hasta 7,5 vatios. Los celulares Android también tienen dispositivos con esta tecnología, entre ellos, el Galaxy Note 8, S8, S8 Plus, S7 Edge. Estos se conectan a una fuente de alimentación para conseguir la energía que luego trasladan a los dispositivos. Para esto, solamente se debe colocar el celular sobre el cargador. Sin embargo, este proceso tiene un problema principal: es necesario colocar el celular en el punto justo de la base porque si se mueve de ese lugar, se corta la carga.

Por este tipo de dificultades, Apple lanzó un nuevo modelo de cargadores portátiles: MagSafe, disponible para los modelos de iPhone 12 o superiores. Estos tienen alineación magnética, es decir, un conjunto de imanes que hacen que el cargador se acople justo en el punto exacto de carga. De esta forma el celular estará cargado en cualquier ocasión lo que permite tener una carga ultra eficiente. Además, el imantado permite a los usuarios mayor movilidad mientras cargan el celular.

El sistema se adapta de forma inteligente a las condiciones para optimizar la carga del iPhone 12 con una potencia máxima de hasta 15 vatios a fin de ofrecer una carga inalámbrica más rápida.

Cargadores inalámbricos disponibles en Uruguay

La importadora uruguaya de productos Apple, MundoMac tiene a disposición ambos tipos de cargadores inalámbricos.

Según dijo Cecilia Dutra a Cromo, el cargador MagSafe está disponible en las tiendas desde hace más de una semana a un precio de US$ 89. Además, tienen a disposición otro dispositivo con esta tecnología a US$60. Este es de la marca Spigen. Dutra también dijo que el fabricante estadounidense Belkin ya tiene un cargador MagSafe, pero cuando llegue al país va a tener un precio mayor.

Igualmente, como ya fue mencionado, este cargador es compatible únicamente con los modelos de iPhone 12, y en el caso de Android, con Google Pixel 5, el Samsung Galaxy S20 FE y el Samsung Galaxy Z Fold 2. Para las versiones anteriores, MundoMac tiene a disposición cargadores inalámbricos Qi a partir de US$ 39. Estos aparatos están disponibles en el mercado desde hace años con una amplia variedad de estilos y un gran abanico de precios.

El cargador inalámbrico con tecnología Qi de la marca Spigen es compatible con todos los modelos de carga inalámbrica: Galaxy Note 8, S8, S8 Plus, S7 Edge, entre otros, y todos los iPhone a partir del 8. Este, que carga a una potencia máxima de 7,5 vatios, es el más económico de los disponibles.

MundoMac

Cargador inalámbrico disponible en Mundo Mac

El siguiente en precio es el Boost Up de la marca Belkin que cuesta US$ 79. Este es compatible con la carga rápida de Samsung de 9 vatios y la carga rápida de iPhone de 7,5 vatios. Su beneficio principal es que el diseño facilita la alineación del dispositivo para una carga inalámbrica rápida en modo horizontal o vertical.

MundoMac

Cargador inalámbrico disponible en Mundo Mac

Luego, está el Zens Dual Fast que permite la carga de dos dispositivos al mismo tiempo con una potencia de 10 vatios. Este aparato, de US$ 129, también es compatible con cualquier smartphone que admita la tecnología Qi.

MundoMac

Cargador inalámbrico disponible en Mundo Mac

Por último, Mundo Mac tiene el cargador inalámbrico Rock 3 en 1 de la marca Mophie. Este cuesta US$ 159, y el precio refiere a una cualidad en especial: la base sirve para todos los smartphones con Qi y además para relojes y auriculares inteligentes.

MundoMac

Cargador inalámbrico disponible en Mundo Mac

Stienda tiene disponible un cargador Qi a US$ 39 con una potencia de 9 vatios. El Wireless Charger de Samsung es compatible tanto con dispositivos Android como Apple.

Santiago Aguilar, dueño de Mega Case Uy, dijo que el cargador MagSafe ingresará a sus tiendas dentro de 45 días pero "para un público selecto" por su precio. Además, remarcó que solo un grupo muy pequeño del público puede aprovechar las funciones novedosas y que para el resto hay a disposición otros cargadores inalámbricos que le ofrecerán "exactamente lo mismo".