¿Qué son WhatsApp Plus y GB WhatsApp y por qué te pueden dejar sin la app oficial?

WhatsApp lanzó una alerta este martes por el uso de aplicaciones llamadas WhatsApp Plus o GB WhatsApp que afirman tener capacidades que no tiene la popular app de mensajería instantánea y la reemplazan.

La empresa de la que Facebook es dueña anunció que aquellos que usan WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otra app de terceros pueden tener su cuenta suspendida temporalmente de la app oficial en una primera instancia o permanentemente si reinciden.

¿Por qué hay usuarios que utilizan estas apps? Debido a funciones específicas que no se encuentran en la app oficial. Por ejemplo, dar mensajes de difusión de hasta 600 personas simultáneamente. El número en el WhatsApp oficial es más reducido.

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", indican. Es decir, si bien pueden tener funciones que sean beneficiosas para el usuario, no cuentan con todas las herramientas de protección de privacidad que sí aplica la app que compró Facebook hace ocho años.

Cómo cambiarte a la app oficial

Desde la plataforma, indicaron que es posible que se deba guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta. El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats. Ubica el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Sigue las instrucciones a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Si estás utilizando cualquier otra aplicación que no sea WhatsApp Plus o GB WhatsApp, te recomendamos guardar tu historial de chats antes de descargar la versión oficial de WhatsApp.

Lo que hay que hacer en cada app

GB WhatsApp

Desde la app oficial aseguran que no pueden garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats ya que las apps no oficiales no son compatibles. De todas formas, dan una guía de pasos que pueden servir en cada una de ellas

Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión. En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad. Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos. Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla. En la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”. Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí. En WhatsApp, verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo. En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig. WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

WhatsApp Plus

Si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp. Aprende cómo guardar tu historial de chats en nuestro Centro de ayuda.