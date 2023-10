¿Qué espera para Argentina y la región el presidente de Banco Macro?

Jorge Brito es optimista y a pesar de la inestabilidad que atraviesa su país, ve en el futuro una oportunidad.

El presidente de Banco Macro —y también del club deportivo River Plate— mantuvo una extensa charla con el presentador de America Business Forum, Ismael Cala, en la que señaló que la región, y principalmente Argentina, está en un momento ideal para empezar un crecimiento de largo plazo.

En su visión esto se debe fundamentalmente a sus abundantes recursos naturales que escasean en el mundo y también a la minería. “Argentina tiene en el noroeste una de las minas de litio y de cobre más grandes”, indicó y señaló que lo que se necesita es "que la política no nos pise más la cabeza". “Que nos dejen hacer y los dólares van a llegar solos, no tengo ninguna duda”, remarcó Brito.

Qué quiere para Argentina, una autocrítica y su visión sobre el balotaje

"Este circo que ustedes ven, nosotros también lo vemos en nuestro país", dijo Brito refiriéndose a Argentina y afirmó: "nos entristece a todos, son hechos lamentables que nadie quiere ver".

"También quiero hacer una autocrítica, si son ellos es por falta de involucramiento de clase dirigencial, no cayeron como meteoritos, no nos metemos en política, presuponemos que si un empresario se mete es para robar, entonces hay que hacer una autocritica, llegamos a esto por falta de involucramiento", definió Brito.

De cara a las elecciones remarcó que en el balotaje argentino se ponen en juego dos modelos de país "y no me voy a expresar porque no quiero mezclar algo tan lindo como el futbol con la política". "Estoy convencido de que gane quien gane se puede iniciar un proceso sostenido y trabajo todos los días para colaborar desde el sector privado para eso", concluyó.

America Business Forum

Jorge Brito fue entrevistado por Ismael Cala

Uruguay como ejemplo

“Creo que los argentinos tenemos mucho para copiar”, dijo el presidente de Banco Macro con respecto a los uruguayos y sostuvo que aunque también hay dos modelos del país, al día siguiente la grieta no es como en Argentina. “No está esa grieta en la sociedad”, sostuvo Brito y subrayó que incluso grupos de amigos se separan por no votar lo mismo. “Eso me genera mucha tristeza y en Uruguay eso no pasa, creo que tenemos que empezar a aceptar lo que piensa el otro y convivir con eso”, remarcó.