Tres clubes chicos campeones de forma consecutiva: ¿qué influyó en el éxito de Rentistas, Liverpool y Plaza?

Plaza Colonia se llevó el título del Torneo Apertura, y al igual que en los últimos dos torneos cortos (Apertura 2020 y Clausura 2021), los campeones fueron clubes chicos. A pesar de que el campeón del uruguayo fue Nacional por haber ganado la Tabla Anual y las finales ante Rentistas, vale preguntar: ¿es el crecimiento del éxito de los cuadros chicos una respuesta a factores traídos por la situación sanitaria o existen otros elementos que influenciaron en los logros de dichos equipos?

Para obtener una respuesta apropiada Referí dialogó con los protagonistas de los tres clubes, Rentistas Apertura 2020, Liverpool Clausura 2020 y Plaza Apertura 2020, que salieron campeones para conocer detalles de las campañas exitosas.

La pandemia

La crisis sanitaria por la pandemia de covid-19 tuvo varios efectos en los clubes de fútbol en todo el mundo, y en Uruguay específicamente se pueden considerar tres factores puntuales: la falta de hinchas, el emparejamiento de los planteles y la democratización de los campos de juego.

En primer lugar, tanto Eduardo Espinel (Plaza Colonia) como Marcelo Méndez (Liverpool) no creen que haya sido relevante la falta de hinchas en los partidos del uruguayo.

"Yo creo que la diferencia de jugar sin gente no es tan importante", dice el actual campeón del Apertura, mientras que Méndez, que ahora vive en México, agrega: "Quizás para los equipos grandes repercute con la gente en sus estadios pero también por momentos la presión de la gente puede jugar en contra. La famosa presión de los equipos grandes".

Sin embargo, un estudio del Chicago Tribune identificó que "antes del cierre de estadios al público, el equipo local ganaba un 45% de los partidos frente a un 29% del equipo visitante, una diferencia de 16 puntos porcentuales. Tras el cierre de estadios, pasó a ser un 41% de victorias locales y un 33% de visitantes, una diferencia de 8%. Lo cual demuestra que hubo una caída de la mitad de la diferencia entre ambos roles (16 a 8 puntos).

Leonardo Carreño Rentistas campeón del Apertura 2020

Además, ambos técnicos coinciden en que no ha habido un emparejamiento de los planteles. A pesar de que con la llegada de la pandemia se terminaron ciertas relaciones contractuales en ambos equipos grandes, tanto Peñarol como Nacional han traído jugadores que obtienen un salario ampliamente superior al de los demás cuadros. "¿Dónde está que bajaron los presupuestos?", se pregunta Espinel, mientras que Méndez explica que cuando un "jugador anda bien en un equipo menor, pasa a un equipo grande". En consecuencia, un equipo en desarrollo tiene que suplantar esa baja con un jugador de la cantera o trata de buscar un sustituto (por lo general de menor calidad) dentro del mismo fútbol uruguayo.

En lo que sí cree Méndez que influenció en los últimos años el ascenso del éxito de los cuadros en desarrollo fue que Nacional y Peñarol tuvieron que ir a jugar a todas las canchas. Sin la excusa de la seguridad y de la falta de infraestructura, no tuvieron más remedio que viajar al campo de juego que fijó la AUF.

"Que Peñarol vaya a la cancha de Rentistas o que Nacional juegue en la cancha de Plaza, eso repercute seguro", dice el entrenador de Atlético de San Luis.

Este es un punto que Nicolás López, el presidente de la Sociedad Anónima Deportiva de Rentistas concuerda. "No importa si ganás US$ 20.000 por mes o 1.500, somos 11 contra 11 y si se lleva a los grandes a todas las canchas, se empieza a igualar las condiciones, porque no es lo mismo jugar en la cancha de Rentistas que en el Centenario, no es lo mismo ir a la de Sud América y a la de River, que jugar en el Parque Central".

El desarrollo del fútbol uruguayo

Hay otro punto destacado por los entrenadores que explica por qué hay equipos que están emergiendo como candidatos a ganar títulos en el fútbol uruguayo. Después de todo, en la mayoría de las ligas, los títulos no se reparten solo entre dos equipos, suele haber un tercer, cuarto y hasta quinto club que se mantiene en la pelea por ganar el campeonato. Y justamente, es la evolución que están teniendo los proyectos de profesionalización en los chicos. Y una y otra vez la respuesta se repite: "Es necesario crecer desde la infraestructura, organización y recursos humanos", dice Nicolás López.

Espinel explica que el Plaza en el que salió campeón en 2016, cambió. Ahora tiene un infraestructura mucho más importante que en 2016, tiene tres canchas para entrenar y sabe que lo importante es "tener buenos pisos, tener buenas inferiores y que para tener buenas inferiores vos tenés que tener lugar para hacer entrenamiento, tener entrenadores en cada categoría. A nivel deportivo cuando en primera se precisan jugadores, hay jugadores para sacar de las inferiores porque se viene trabajando bien en base a esa infraestructura que se tiene, entonces se aprovecha mucho y eso hace que la calidad del trabajo sea mejor", afirma el campeón del Apertura 2021.

Y además del desarrollo de la estructura del club, según Méndez es fundamental el trabajo futbolístico. Puede sonar como una obviedad pero es una idea que se trabaja en varios niveles. Porque cuando el entrenador llegó a Liverpool se encontró con un equipo que ya tenía una base, no comenzó de cero.

Diego Battiste

Liverpool campeón del Clausura 2020

"Liverpool viene creciendo porque tiene un orden, una identidad de juego, los jugadores del club que suben lo hacen con sentido de pertenencia, más allá del técnico que está en ese momento, intenta llevar una línea de juego de proponer, ir al frente. Eso ayuda, nos tocó llegar después de Román (Cuello) porque aunque cada técnico tiene su librito hay cierto modelo de juego que tienen en común. No era que íbamos a llegar al club y no íbamos a tener extremos porque el equipo jugaba sin extremos", una idea que viene creciendo en el fútbol local en equipos como City Torque y Wanderers, entre otros.

Lo cierto es que los clubes en desarrollo se cansaron de ver la definición de los torneos desde afuera, y los grandes deberán tomar recaudos ya que este proceso recién está comenzando.

Las SAD

Según el entrenador de Plaza, algo que cambió por completo el fútbol uruguayo fueron las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

"Porque los que son SAD solamente se dedican al fútbol y la comisión del club, que es aparte, se dedica a otras cosas que no le lleva el tiempo que por ahí le quitaba antes de estar en todos los detalles o en todos los ámbitos del club", explica Espinel ya que como apunta, los de la comisión deportiva donde hay un presidente y vicepresidente "no todos saben de fútbol porque incluso algunos ni jugaron al fútbol. Pueden saber de negocios, de administrar pero en el fútbol uruguayo por lo general los dirigentes tomaban decisiones deportivas que por ahí no tenían una preparación en ese ámbito."

Por ahora solo se pueden ofrecer teorías de cuáles fueron los motivos del ascenso de los clubes en desarrollo. Como dice el Presidente de la SAD de Rentistas, "Si el día de mañana el público vuelva a las canchas en el Clausura y también vuelve a ganar un cuadro chico, ya no es que fue por la pandemia. Si volvemos a la normalidad y empiezan a ganar Nacional y Peñarol, Nacional y Peñarol, eso se va a ver con el tiempo", remata López.