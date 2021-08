Espinel, dueño de números impactantes, se quebró al decir que Plaza Colonia representa a todo el interior

Eduardo Espinel lo volvió a hacer. Como en el Clausura 2016 sacó al humilde Plaza Colonia campeón del fútbol uruguayo. El patablanca conquistó este domingo el Apertura 2021 al ganarle 2-0 a Wanderers en el Parque Viera y a falta de una fecha sentenció el certamen.

Diego Battiste

Espinel, un DT ganador

"Con el tiempo será algo mucho más valorable, porque esta adrenalina no nos deja disfrutar. Es un grupo de muchachos humildes, los que juegan mucho o los que juegan poco, será lindo, vistoso, pero dejan todo, es algo admirable, como les dije, en cada pelota, en cada centímetro de la cancha había que dejar vida, y la dejaron. No sé si ganamos bien o no, hoy había que ganar como sea, esa fue la sensación. Y no fue solo hoy. En cada partido demostraban que eran competitivos, que querían pelear por cosas importantes, se fue forjando esa mística y tres fechas antes ya se veía que estábamos para campeón", dijo apenas terminó el partido en declaraciones a VTV.

"El Cebolla se lo merecía por el esfuerzo que hizo, por todas las cosas que se decían de él en los últimos tiempos, demostró que fue un pilar fundamental, es mucho más de lo que aporta en la cancha", afirmó sobre el aporte que le hizo al grupo Cristian Rodríguez.

En el arranque del partido decisivo

Cuando le preguntaron si esta fue una conquista del departamento de Colonia o de todo el interior del país se quebró de emoción: "Es del interior, solo tengo palabras de agradecimiento; me llamaron de Salto, Paysandú, Florida, Durazno, de todos los departamentos. Porque se sienten identificados con este equipo, con su mística, con sus ganas. Se hizo sentir ese cariño. Hoy tuve que apagar el teléfono, porque me gusta contestar enseguida los mensajes y no podía contestarlos".

Diego Battiste

Junto a su cuerpo técnico

Por último, totalmente emocionado, hizo una dedicatoria muy especial: "Para mis nietos Dante y Maxi que desde el cielo seguramente me acompañan siempre, a Ciro y a toda mi familia".

Tras debutar al frente de Plaza Colonia en Segunda División, el 28 de octubre de 2014 con una derrota 2-0 contra Torque, Espinel suma 78 partidos dirigidos en el patablanca en dos periodos: 2014 a 2016 y 2021.

De esos 78 partidos ganó 43, empató 21 y perdió 14. Su equipo marcó 115 goles y recibió 70. Su efectividad de puntos ganados es de 64%.

Diego Battiste El festejo con titulares y suplentes

"Tengo más de 20 años en Plaza Colonia. Conozco cada rincón del club y eso facilita el trabajo. Nadie me va a contar cómo es el club. Las viví todas. Descendí como jugador en 2005, ascendí como entrenador en 2015, fuimos campeones en 2016 y pasé por todas las experiencias", le dijo a Referí antes de iniciar este Apertura, donde Plaza terminó como campeón.