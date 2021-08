Espinel, el ajedrecista que lleva a Plaza Colonia hacia un nuevo título

Como si estuviera disputando un torneo de ajedrez, en el que hay que pensar cada movimiento, a veces, durante algunos minutos, el director técnico de Plaza Colonia, Eduardo Espinel, supo sacar algún rédito de un partido que se le había complicado muchísimo.

No podía contar con los lesionados Cristian “Cebolla” Rodríguez ni con el delantero Juan Cruz Mascia -ambos desgarrados-, jugaba en una cancha muy difícil por las lluvias caídas, la que se mostraba pesada, con mucho barro y en algunos lugares, casi intransitable, y para redondear las malas noticias, su goleador, el brasileño Diogo De Oliveira, se hizo expulsar en forma infantil a los 33 minutos con una plancha tremenda.

“Voy a hablar con él. Tengo que ver la jugada en la repetición del partido”, dijo el entrenador luego del encuentro.

Con la derrota del domingo de Nacional a manos de Cerrito, una victoria, hubiese dejado a Plaza Colonia como virtual primero del Torneo Apertura. Es decir, le hubiera sacado una diferencia de seis puntos a los tricolores a falta de seis por jugarse. Ese objetivo, no lo cumplió.

Gonzalo Camargo de Plaza Colonia gana por arriba en el partido contra Boston River

Plaza, incluso con 11 hombres, fue un manojo de nervios durante la primera media hora y le cedió peligrosamente terreno a su rival. Boston River no supo cómo aprovecharlo.

Como ocurre normalmente, esos nervios llevan al desorden, a la ineficacia con el balón, a la imprecisión total. El líder del Apertura era un equipo totalmente desconocido.

Además, no aportaba nada en ofensiva. No mostraba desbordes, no tenía la velocidad con una marcha de más que siempre muestra Nicolás Dibble, y lo mejor se veía con la experiencia interminable del Flaco Álvaro Fernández en el mediocampo.

Si bien Boston River trató de proponer, no logró vulnerar casi nunca a una defensa que se paró bien y que volvió a contar con Santiago Mele como un arquero destacado.

Entonces, ya promediando el segundo tiempo, Espinel se dio cuenta que no era un día para hacer locuras, que un punto era negocio, y así lo hizo: defendió esa unidad con uñas y dientes.

Faltando 17 minutos sacó a Dibble, al Flaco Fernández y a Gonzalo Camargo y le dio más aire al mediocampo.

El técnico del líder del torneo cuidó ese empate que era una especie de lujo, para sacarle un punto más de diferencia a Nacional (ahora son cuatro), cuando restan seis por disputarse.

Como sucede normalmente, Espinel no se perdió ningún detalle del juego

Sumar era negocio y Espinel lo supo desde el principio. “Por cómo se dieron las circunstancias del partido, puede ser valorable el punto, aunque las situaciones más claras las tuvimos nosotros. Sirve para seguir sumando y seguir en la pelea”, expresó.

Algo de esto sabe, ¿no? Ya fue campeón del Torneo Clausura 2016 con este mismo club.

Así, con movimientos de ajedrez, el técnico de Plaza Colonia mantuvo el 0-0 y sacó una diferencia importante para ir por el título.

El domingo será el turno de Wanderers y allí se buscará conseguir la copa. Aunque esa ya será otra historia.

La ficha

Plaza Colonia: Santiago Mele; Haibrany Ruiz Díaz, Mario Risso, Nicolás Olivera, Emilio Zeballos; Leonai Souza, Yvo Calleros, Álvaro Fernández, Gonzalo Camargo; Nicolás Dibble y Diogo De Oliveira. Director técnico: Eduardo Espinel.

Boston River: Gonzalo Falcón; Leandro Lozano, Gastón Álvarez, Agustín Nadruz, Alexander Machado; José Alberti, Alan Rodríguez, Facundo Labandeira, Martín Fernández; Enzo Larrosa y Facundo Rodríguez. Director técnico: Ignacio Ithurralde.

Cambios en Plaza Colonia: 73' Imanol Enríquez x Dibble, Leandro Suhr x Camargo y Ezequías Redín x A. Fernández, 83' Elías Umeres x Souza

Cambios en Boston River: 67' Maximiliano Pérez x F. Rodríguez y Pablo Furtado x Larrosa, 82' Luciano Olaizola x M. Fernández

Cancha: Parque Prandi

Juez: Daniel Fedorczuk

Tarjetas amarillas: Á. Fernández (PC)

Expulsados: 33' Diogo De Oliveira (PC)