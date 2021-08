Nández pidió disculpas a los hinchas de Cagliari, pero dice que quiere que se cumpla la palabra de honor que le dieron

Nahitan Nández sigue muy cerca de ser nuevo jugador de Internazionale de Milán, más allá de que en las últimas horas la transferencia se había enfriado un poco, según informan medios italianos.

No obstante, hubo bronca con el uruguayo debido a desertó de participar del amistoso del fin de semana ante Mallorca y el presidente de su club, Tommaso Giulini, tiene la intención de multarlo por esa decisión que tomó el volante uruguayo, quien fue figura fundamental para que Cagliari no descendiera en la temporada pasada.

Este lunes, Nández se disculpó con los hinchas de su club, tanto en Twitter como en Instagram por lo ocurrido y lo hizo en italiano. No obstante, también puso las cosas claras de lo que ocurre en la institución, y quiere "que se cumpla la palabra de honor" que le dieron, para que pueda hacerse la transferencia al equipo neroazzurro.

“En los últimos días se han dicho muchas cosas sobre mi situación con el club. Sé perfectamente bien lo que pasó, también enseguida se lo dije a mis compañeros para que supieran de la situación y me entendieran primero. Ustedes saben el respeto que tengo y todo el bien que quiero para esta camiseta y esta ciudad. Me han recibido de la mejor manera posible desde mi arribo y nunca han dejado de apoyarme. Siempre estaré agradecido por esto", escribió Nández..

EFE/EPA/Fabio Murru

El uruguayo fue decisivo en Cagliari para no descender a la Serie B

Y añadió: "Por eso escribo estas palabras, para disculparme con toda la afición de Cagliari si algo que hice les ofendió. Las últimas horas han sido muy difíciles para mí y mi intención es solo disculparme con ustedes porque puede que haya tomado una decisión que los lastimó, pero quiero hacerte saber que no tuve otra alternativa. Me han dado una palabra de honor y quiero que se cumpla, como siempre lo he hecho dentro y fuera del campo. La polémica no es buena para nadie y mucho menos para el juego mediático".

“Nunca fue mi intención faltarles el respeto a los aficionados, pero ustedes mismos saben con qué pasión y con qué orgullo he defendido la camiseta de este club en todo momento, incluso cuando he tenido problemas familiares. Ha sido un año muy duro, con muchas dificultades personales y lo único que realmente me interesa es haber sido claro con mis compañeros y con toda la afición que siempre ha estado cerca de mí y me ha mostrado su cariño. Nahitan”.