El DT de la sub 14 de Peñarol dijo que le dio a Nacional una "pequeña educación" en el clásico que el tricolor ganó 2-1

Nacional le ganó este domingo 2 a 1 a Peñarol en Las Acacias, en el clásico de sub 14 y el entrenador aurinegro Carlos Umpiérrez expresó su molestia porque en determinado momento del partido el equipo tricolor no le devolvió una pelota que sus jugadores no tiraron afuera cuando un rival estaba lesionado en el piso.

"Tuvimos pequeños problemas que son normales del fútbol, no hay excusas. Esto pasa y va a seguir pasando. Hicimos lo que pudimos. Yo creo que los jugadores se entregaron al todo, más del 100. No tengo que nada que re... al contrario, felicitar a Nacional más allá de una actitud que hubo ahí, que entregamos la pelota con un jugador de ellos tirado en el piso y no fueron capaces de devolverla. Creo que esa es una pequeña educación que da Peñarol para nuestro amigo y querido Club Nacional de Football". "Los jugadores demostraron, hicieron lo que pudieron, esto es fútbol, no gana el mejor, no gana el que se lo merece, sino que gana el que tiene un poquito más de suerte. Y algún apoyo también", expresó también aunque no se le consultó a qué se refería con lo de "apoyo". "Tuvimos de todos problemas, creo que puede haber afectado o no, yo me quedo con la entrega de los compañeros y bueno, más nada", concluyó. Nacional ganó 2 a 1 con goles de Rodrigo Espalter, mientras que el transitorio empate aurinegro fue obra de Brando Álvarez.