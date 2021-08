Fútbol > CLÁSICOS DE FORMATIVAS

Nacional ganó los clásicos de juveniles del domingo y en total, venció en tres contra dos de Peñarol

Nacional se llevó los dos clásicos del domingo en sub 15 (3-0) y en sub 14 (2-1) y de esa manera, a lo largo del fin de semana, ganó en tres de los cinco partidos, mientras que Peñarol lo hizo en dos, en sub 19y sub 16