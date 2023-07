"¿Qué le hiciste a Dady?": Patricia Madrid habló sobre su discusión con el actor argentino en Polémica en el bar y la cancelación de sus shows

En el programa de Polémica en el Bar del pasado viernes, Patricia Madrid y Dady Brieva tuvieron un cruce, luego de que el actor argentino hablara sobre los gobiernos kirchneristas, momento en el que la periodista apuntó que durante ese período Uruguay enfrentó situaciones como el bloqueo de los puentes binacionales. La discusión se viralizó durante el fin de semana, y el domingo Brieva suspendió sus shows previstos para agosto en el interior uruguayo, manteniendo en agenda solamente sus actuaciones en Montevideo.

Luego de esos eventos, Madrid habló este lunes en su programa de radio Así nos va (Carve) sobre el tema, y lamentó la suspensión de los shows, además de dar algunos detalles de la discusión.

Durante el inicio del programa, en un repaso de los titulares de la jornada, Viviana Ruggiero mencionó la noticia de la suspensión, lo que provocó una carcajada de Madrid.

"¿Qué le hiciste a Dady? ¿Por qué sos tan rencorosa?", bromeó Ruggiero en referencia a lo ocurrido en Polémica.

Al impresentable le fue muy mal en Uruguay 👉pic.twitter.com/l2tS1P0UAo — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 31, 2023

"Sos mala, yo no quería traer este tema acá. Y lo traje fuera del aire, pero bueno, zapatero a sus zapatos, nada tiene que ver Así nos va con Polémica en el bar", comentó Madrid.

"El viernes para mí era un día en materia de contenidos en Polémica, bastante particular, porque no iba ninguna figura política, iba Dady Brieva, pensaba que iba a ser un viernes tranqui. Porque no es mi palo. Pero yo desconocía que Dady venía teniendo una carrera, o por lo menos pronunciamientos políticos muy fuertes, lo desconocía. Y en un momento la conversación giró hacia lo político, y teniendo presente su defensa de especialmente el gobierno de Cristina Kirchner, él hace algunos comentarios, y yo le dije que la memoria era importante, que los uruguayos no nos íbamos a olvidar que los gobiernos K no fueron beneficiosos para nuestro país, y que por el contrario, nos perjudicaron bastante", explicó la periodista.

"Porque si los vecinos no contribuyen, al menos no molesten. Y recordemos que nos trancaron bastante", continuó. "Eso se viralizó, como que yo estaba recriminando. Y no recriminé nada a Brieva, solo dije que es bueno que los pueblos tengan memoria, en todo sentido".

Madrid contó que al enterarse de la suspensión de los shows, lamentó que haya ocurrido eso. "Yo no soy de la cultura de la cancelación, y los artistas pueden expresarse en todo sentido, Dady además es un actorazo, tiene una trayectoria vastísima. Así que lamento que se haya tomado esta decisión, porque además se lo cancela cuando muchas veces de lo que nos quejamos en Uruguay es que fuera de la capital no llegan espectáculos de valor, con artistas que además cortan entradas".

Luego de ese comentario, las conductoras aclararon que no se sabía si la suspensión respondía a los choques de Brieva al aire por sus opiniones políticas, o por un razones de mercado, como la venta de entradas.

"Todo se mezcla. Pero cancelar a un artista porque piense distinto que uno, no me parece", concluyó Madrid.