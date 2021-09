Que no te agarre la obsolescencia programada...

Es día de Pícnic!, día en el que te invito a surfear mi lista de placeres y descubrimientos, de esos que me animo a compartir contigo sin mucho protocolo, porque sos un lector de primera calidad. Hoy quiero hablar de la obsolescencia, un término feúcho si los hay, pero que engloba una realidad de la que todos somos parte y que me da un tanto de pena. La palabra está bastante de moda porque se relaciona directamente con la tecnología y esa especie de necesidad desenfrenada –de la que muchos somos culpables– de tener lo último de todo. El último celular, la última compu o TV, el último servicio de streaming y la lista podría ser infinita. Hubo un tiempo en que cambiaba de celular mucho más rápido de lo que la tecnología me lo exigía. Ya no. Así intento ganarle a lo que se llama obsolescencia programada, algo que algunos fabricantes hacen para que compres el nuevo modelo ya-ya-ya. Esta semana leí que Apple fabricó tantos iPads en 2020 que si se ubicaran uno sobre el otro formarían una torre tan alta como el Empire State. Y luego pensé en los dos iPad que están en casa y que nadie usa porque ya están “lentos”.



Pero, ¿la obsolescencia también se aplica a la vida? ¿Cuándo somos obsoletos? Yo creo que nunca, si así nos lo proponemos. Y creo que podemos quedar obsoletos muy pronto, si no encontramos esos lugares y cultivamos esas actividades que nos hacen mejores, más felices, más sabios y ojalá generosos, que nos ponen al día independientemente de la edad.



El gobierno francés comenzó a exigir a los fabricantes de dispositivos tecnológicos que incluyan un “índice de reparabilidad” que informe al consumidor sobre hasta qué punto se puede reparar, para así extender su vida. Los seres humanos tenemos un alto índice de reparabilidad y va mucho más allá de la salud. Casi siempre tiene que ver con el estado de ánimo, la fuerza de voluntad, las condiciones en las que vivimos y las personas de las que nos rodeamos. Pero hay que trabajar para que el índice no se nos desplome. Soy Carina Novarese y me interesa conocer tu opinión, si me escribís por acá.