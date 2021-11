¿Qué obras hay en la ruta Interbalnearia, cuándo terminan y qué recomienda Policía Caminera?

Los congestionamientos del tránsito en el este del país se han vuelto moneda corriente con el paso de los fines de semana y la llegada de las temperaturas altas. Así lo ha notado la Policía Caminera, pero también los uruguayos que se dirigen a esas zonas para hacer turismo interno y sufren las consecuencias del amontonamiento de vehículos, principalmente en los puntos cercanos a Pan de Azúcar, donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desarrolla una de sus tres obras que prevé finalizar antes de fin de año.

El último fin de semana no fue la excepción: miles de turistas salieron de Maldonado en un tiempo mayor al previsto generalmente a causa del enlentecimiento que provocan las obras. Otros, en ocasión del feriado por el Día de los Difuntos, prefirieron esperar para retornar este martes.

Ahora, un trayecto de Montevideo a Punta del Este, que por lo general era de dos horas, llevará alrededor de tres, de acuerdo a la policía. "Si vas hacia el este, tenés que entrar necesariamente a Pan de Azúcar y luego tomar la ruta 37 para volver a salir a la Interbalnearia más adelante. Y cuando volvés del este, lo mismo. Se junta todo el tránsito en la rotonda de la entrada de Pan de Azúcar y eso lo enlentece mucho", explicó a El Observador la vocera de la Policía Caminera, Vanessa Briozo.

Caminera advirtió que una serie de viajeros comenzaron a regresar esta mañana cuando ya se pronosticaban lluvias, por lo que la circulación no se vio tan congestionada como sí sucedió el sábado, cuando se registró la mayor afluencia de vehículos en la entrada a Maldonado entre las 11 y las 15 horas y los autos circularon a paso de peatón por cuatro kilómetros. "Hoy va a haber tránsito, pero como un retorno normal. No se va a dar tanto la aglomeración como se ha dado en otros domingos que el clima estaba más lindo (soleado). Al empezar a lloviznar, mucha gente se vino temprano y dejó todo más espaciado", indicó la jerarca.

Las tres obras que se están realizando en la Interbalnearia están proyectadas para finalizar antes de fin de año. Una de las intervenciones se realiza en la intersección con ruta 10, a la entrada del balneario Solís, otra al cruce de la ruta 37, sobre Pan de Azúcar en una zona del departamento que ha llegado a registrar un accidente fatal por semana en épocas de temporada, y la tercera a la altura del camino De los Arrayanes, en la entrada a San Francisco y Punta Negra.

Debido al avance de las obras y el desnivel, los usuarios que antes intentaban adelantarse por la banquina para evitar el descongestionamiento -pese a la advertencia de la policía de que está prohibido- ya no pueden hacerlo. "Si miramos otros países, una hora viajando lento no es tanto para la importancia que tienen los cruces. Son tres cruces que por años se llevan muchísimas vidas. En el cruce peligroso en Maldonado a veces teníamos un accidente fatal por semana, entonces tener un cruce elevado realmente es algo positivo. Si miramos costo-beneficioso vamos a tener unos meses de tránsito enlentecido, pero el beneficio de tener el cruce elevado y no más siniestros en ese punto creo que es altamente beneficioso", aseguró.

El ministro de Transporte, José Luis Falero, señaló que en caso de que las obras no finalicen antes de lo previsto -15 de diciembre- desde el gobierno manejan otras alternativas en conjunto con las autoridades de tránsito para habilitar los pasos y que la circulación no se vea afectada.

“Si surgiera alguna dificultad, hemos transmitido a las empresas que si no llegan, tienen que dejarlas en las condiciones que estaban para poder circular normalmente y que no afecte el tránsito”, remarcó en rueda de prensa.

Con la reapertura de fronteras habilitada este lunes, Caminera espera que los viajeros transiten de forma más "espaciada" por los lugares de ingreso al país. "Se nos da un problema en Paysandú y Salto, donde hay más flujo vehicular en la zona de fronteras, pero a Maldonado empieza a llegar más espaciado", remató Briozo.