¿Qué pasa con los niños que recibieron por error la vacuna de Sinovac?

El error en la vacunación de 158 niños, que recibieron una dosis de Sinovac en vez de la del laboratorio Pfizer, generó una importante repercusión a raíz de la edad de los afectados y la preocupación por posibles efectos adversos en los pequeños.

Sin embargo, en el Ministerio de Salud Pública (MSP) esperan que no exista "ninguna consecuencia" de la "confusión" ocurrida el martes en un vacunatorio instalado en una policlínica de la Sociedad Médica Universal, sobre Avenida Millán.

Dentro de 14 días, los niños serán reagendados para que se les administre la dosis de Pfizer que originalmente debieron recibir. La gestión en la coordinación de la agenda la realizará el propio ministerio, informaron desde la cartera.

El pediatra e integrante de la Unidad de Inmunizaciones del MSP, Gabriel Peluffo, explicó a la prensa que cuando se tomó conocimiento de la situación, lo primero que se hizo fue acudir al vacunatorio para obtener la lista exacta de quiénes fueron los niños vacunados con la dosis del laboratorio chino.

Según indicó, luego se conformó un equipo técnico para comunicarse con las familias (algo que hasta la tarde de este miércoles ya se había hecho "en la gran mayoría" de los casos) de manera de poder transmitirles que no se esperan efectos adversos. Pero, también, dejarles en claro que la dosis recibida no generará inmunidad contra el covid-19. "La vacuna no sirve", dijo Peluffo ante la prensa.

La razón de la inutilidad de la inyección tiene que ver con la pequeña dosis administrada en los menores. Los niños reciben habitualmente una tercera parte de una dosis adulta de Pfizer, y según explicaron desde el MSP, de un único frasco de la vacuna se extrae el líquido para diez inyecciones. En el vial de Sinovac, mientras tanto, se sacan dosis para dos pacientes.

En este sentido, como los vacunadores utilizaron la décima parte de la vacuna china pensando que estaban inyectando la del laboratorio estadounidense, lo que en realidad inocularon fue un volumen cinco veces menor de una típica Coronavac.

"Es una dosis ínfima", explicó Peluffo en este sentido, y agregó que por esta situación no se espera, ni siquiera, que los niños tengan algún efecto secundario como sucede habitualmente con otras inoculaciones.

El pediatra contó que, en la comunicación con las familias, ninguno reportó sintomatología alguna más allá de algo de dolor en la zona de inyección, lo que Peluffo calificó como "absolutamente normal".

El comunicado difundido por el MSP en la noche del martes, con el reporte de la situación, había insistido también que no se esperaban mayores consecuencias debido al error en la vacunación. “Cabe destacar que esta plataforma vacunal, aunque no es administrada en nuestro país a la población menos de 15 años, sí está siendo implementada en varios otros países de la región y el mundo, en su dosis original desde hace varios meses, sin que se hayan reportado efectos secundarios graves”, resaltó el MSP.