Qué quieren incluir en el acuerdo con Lacalle los partidos opositores

La búsqueda de acuerdos programáticos con los partidos que podrían integrar la coalición opositora fue el primer paso que Luis Lacalle Pou dio después del 27 de octubre. Ese día, con 28,6% de los votos, el candidato blanco quedó a 10,6% de distancia del presidenciable del Frente Amplio, Daniel Martínez.

Y mientras festejaba la victoria que aseguraba su lugar en el balotaje, cuatro de los candidatos opositores anunciaron que lo respaldarían el 24 de noviembre, o que podrían llegar a hacerlo: Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente). Incluso sin conocer cómo quedaría conformado el Parlamento, Lacalle Pou aseguraba en sus discursos que en pocos días se podía cerrar un acuerdo.

El coordinador de los equipos técnicos del Partido Nacional, Pablo Da Silveira, está trabajando desde antes de que se celebraran las elecciones en un documento con una veintena de puntos, al que serán incorporadas algunas ideas de los demás partidos opositores y será la guía de un eventual gobierno de coalición.

El contenido del escrito no fue dado a conocer todavía, pero Talvi, Manini Ríos, Mieres y Novick adelantaron qué temas plantearon como prioritarios en las reuniones bilaterales que tuvieron con el candidato nacionalista, que se celebraron entre el miércoles y el jueves. En el cronograma del Partido Nacional está previsto que esta semana el documento programático sea firmado por todos los partidos, para poder empezar con las giras por el interior.

Carlos Pazos

Derechos humanos, medioambiente e inseguridad: algunos de los requisitos

Para el Partido Colorado hay tres áreas que deberán ser prioritarias en el próximo período de gobierno: educación, derechos humanos y medioambiente. Estas fueron las ideas que el economista Talvi le transmitió a Lacalle Pou en la reunión que se celebró en la sede del Partido Colorado este miércoles, según expresó el diputado Adrián Peña en el programa No toquen nada (Del Sol).

El Partido Independiente todavía no respaldó formalmente la candidatura de Lacalle Pou. La agrupación liderada por Mieres solo definió que no apoyará al Frente Amplio en segunda vuelta, y este domingo, cuando se realice la Convención Nacional del partido, resolverá qué hacer con respecto al líder nacionalista. De todos modos, los dirigentes del PI fueron los primeros en reunirse con Lacalle Pou para poner sobre la mesa los temas que consideran más relevantes. El documento que entregaron a Lacalle Pou tiene tres grandes capítulos: "aspectos políticos e institucionales, aspectos referidos a la recuperación de la integración social y aspectos referidos a la mejora de la competitividad".

El escrito recoge ideas como la "reducción sustancial de los cargos de confianza en el Estado", destinar más fondos a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y a la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985). Pide, también, "no retroceder en derechos establecidos" como el "reconocimiento a la diversidad sexual", "priorizar las políticas ambientales" y hacer "una profunda transformación educativa".

"Nos une algo más profundo que acuerdos políticos o programáticos que siempre son circunstanciales. Somos partidos que tenemos un origen liberal, democrático, republicano", expresó Talvi este jueves en Desayunos Informales (Teledoce).

Diego Vila

Manini Ríos señaló el domingo, apenas se conocieron las primeras proyecciones de la votación, que pondría tres condiciones esenciales: combatir la corrupción, dar "oxígeno" a los sectores productivos y enfrentar "la ola" de inseguridad. Con estas ideas sobre la mesa, el exomandante y Lacalle Pou se reunieron este jueves en la sede de Cabildo Abierto, acompañados por Beatriz Argimón (candidata blanca a la vicepresidencia) e Irene Moreira, senadora electa del partido del general retirado.

Por su parte, Novick recordó este jueves que el Partido de la Gente tiene "dos temas fundamentales" que quiere incluir en la hoja de ruta, que son mejorar la seguridad y reactivar del empleo. Antes del 27 de octubre, su comando de campaña divulgó un resumen de las propuestas electorales, entre las que estaban incluidas "regular el cupo de inmigrantes para priorizar el trabajo de los uruguayos" y eliminar la delincuencia en un año.

Qué pasará con la "agenda de derechos"

El respeto de esta alianza interpartidaria a la llamada "agenda de derechos" es uno de los puntos más cuestionados por algunos de los dirigentes oficialistas. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, puso en duda las "credenciales democráticas" de algunos de los partidos que integrarán la coalición. Además señaló que Cabildo Abierto "tiene en sus filas gente condenada por violaciones a los derechos humanos", y recordó que durante la campaña Talvi y Mieres "presentaron dudas" sobre Manini Ríos.

Sin embargo, Lacalle Pou se comprometió a no revertir ninguna de las leyes sociales aprobadas durante los gobiernos frenteamplistas, como la regulación del uso recreativo de marihuana, la ley trans, la ley de matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. A la vez, el candidato blanco dijo que "varios" de los socios de la coalición pidieron incluir una cláusula en el acuerdo programático que les diera esta garantía.

Mieres puso como condición para integrar la coalición "no retroceder en los derechos establecidos". En este sentido, Talvi afirmó en Desayunos Informales que el Partido Colorado procurará no dar marcha atrás en lo que a derechos humanos refiere. "El país no puede ir dando bandazos, el país tiene que ir avanzando y progresando", señaló, y agregó que además de mantener los derechos ya consolidados, un nuevo gobierno deberá procurar legislar para garantizar nuevos derechos a más personas marginadas.

Camilo dos Santos

Además, el economista expresó que ciertas declaraciones de Manini Ríos en el último tiempo le dieron "cierto nivel de tranquilidad" y dijo que "se ha mostrado dispuesto a ser bastante cooperante y no poner palos en la rueda". "Pero si se pretende que haya retrocesos en la agenda de derechos, nosotros nos vamos a parar firmes", advirtió.

El general retirado descartó que vaya a proponer modificaciones a la agenda de derechos en el marco de la coalición, porque entiende que su programa "indudablemente no fue votado por la mayoría de la gente".

Por otra parte, salvo prohibir la venta de marihuana para uso recreativo en farmacias, durante la campaña Manini Ríos no propuso revocar ninguna de las leyes aprobadas en los gobiernos del Frente Amplio. El general retirado comparte la idea de ampliar la agenda de derechos con el foco puesto en las personas celíacas, diabéticas o autistas, por ejemplo, e hizo de ella una parte central de su campaña.

Sin embargo, Manini Ríos dijo en junio –antes de que presentara su programa– que se propondría revisar "en el ámbito legislativo" la agenda de derechos. El excandidato anunció este jueves que intentará impulsar las propuestas del lema desde el Parlamento, pero tanto él como Moreira aclararon que no pretenderán modificar los derechos sobre los que ya se legisló.

Los cargos y la duración de la alianza

Los cinco líderes políticos evitaron hablar de cargos cada vez que se le preguntó al respecto. Según afirmaron, esa discusión quedará pendiente para después del 24 de noviembre –si Lacalle Pou gana las elecciones– y no es la principal motivación de la coalición.

¿Qué motiva la alianza, entonces? "Creo que esta coalición tiene los ingredientes necesarios para poder plantearle al país una agenda de cambio que es exactamente la que necesita. Vamos por la reactivación de la economía, vamos por poner el campo de pie, vamos por la transformación de la educación y por una reversión de la fractura social", sintetizó Talvi en Teledoce. "Hay que hacerles saber a nuestros votantes que en esta coalición van a estar mejor representadas sus convicciones que en lo que hoy se ha transformado el Frente Amplio", agregó.

Manini Ríos, por su parte, prefirió no hacer estimaciones acerca de cuánto va a durar la alianza. "Soy una persona de palabra y no voy a cambiar eso por cálculos mezquinos o electorales. (...) No le pongo plazo a la alianza; podrá durar los cinco años completos o lo que sea, pero eso hoy no se puede prever o decir, como han dicho algunos", argumentó en la entrevista radial.

Para la oposición, el foco en estos poco más de 20 días que quedan estará puesto en hacer campaña para que Lacalle Pou venza. En principio, la fórmula blanca y la colorada comenzarán el martes 5 una gira simultánea por todo el país, aunque Peña señaló que es “posible” que se organicen actos conjuntos. Manini Ríos también recorrerá el país, pero por ahora no tiene previsto hacerlo de la mano del candidato nacionalista.

Por su parte, Novick todavía no anunció cuál será su agenda en los días previos al balotaje, y Mieres aún espera a que la Convención Nacional del PI resuelva la postura oficial de la agrupación.