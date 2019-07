Qué son los "food halls", la última tendencia gourmet de Miami y Nueva York

Al atardecer, locales y viajeros se mezclan en la terraza que da al East River y su Manhattan Bridge, con un cóctel, una copa de vino rosado o una cerveza de breweries locales sobre la mesa.

En el piso más alto de Time Out Market New York, el ritmo agitado de la ciudad se apacigua, entra en ritmo de disfrute gourmand. Hace poco más de un mes abrió en Dumbo, Brooklyn, este food hall que cuenta con una selección de 21 restaurantes de la ciudad que ofrecen 100 platos diferentes firmados por chefs reconocidos y nuevos nombres de la escena local, parte de la curaduría que hace el equipo de la editorial.

Ubicado en Empire Stores, un antiguo edificio junto al río (con cierto parentesco con el estilo del porteño Puerto Madero), Time Out Market ofrece una experiencia imperdible para los amantes de la gastronomía.

“Pensamos el proyecto como un mercado gastronómico y cultural. Estamos dedicados a la democratización del fine dining: venís a disfrutar una comida excelente en un ambiente relajado con precios posibles de pagar”, explica a Clase Ejecutiva Didier Souillat, CEO de Time Out Market.

Los restaurantes se reparten entre la planta baja y el quinto piso, en donde también está la terraza y el bar principal. La selección incluye nombres consagrados y nuevos, con sus platos para llevar a las mesas comunales: el ramen de Mr. Taka (con una estrella Michelin), la pizza de Juliana’s, la comida mexicana de Ivy Stark (de Dos Caminos, una esquina concurrida de Chelsea), las originales opciones a base de palta de Avocadería o Jacob´s Pickles, que llega desde Upper West Side, entre otros.

En Miami, la propuesta es similar: instalado en South Beach, Time Out Market ocupa una amplia planta baja en la zona de Lincoln Road.

“Está ubicado en el corazón de Miami Beach: buscábamos una locación que recibiera una combinación de locales y turistas, punto de encuentro de familias y amigos desde el desayuno a la cena”, cuenta la mujer al frente del proyecto de los food halls de la editorial. El espacio –con una puesta escenográfica diseñada por arquitectos locales, siguiendo el estilo de Morris Lapidus, quien definió la estética de Miami Beach– reúne a 18 restaurantes de la ciudad que ofrecen más de 100 platos. Entre ellos se pueden probar las hamburguesas de Kush, las carnes a la leña de Michael Beltran (restaurante de Coconut Grove), la propuesta mex de Coyo Taco y la cubana del chef Alberto Cabrera y la cocina con inspiración coreana de Jeremy Ford, ganador del reality show Top Chef. Además de la propuesta gastronómica, hay una agenda cultural que incluye música en vivo, exposiciones de arte y eventos especiales.

Formato food hall

El mapa foodie neoyorquino está en contante movimiento para alimentar al volumen de viajeros, que no para de crecer: según datos de NYC & Company, en 2018 visitaron la ciudad 65.1 millones de personas, el doble que en 1998; la industria del turismo de Nueva York está valuada en US$ 68 billones, genera 400.000 puestos de trabajo y aporta más de US$ 6 billones de ingresos en impuestos a la ciudad y el estado.

Eataly, el proyecto de Mario Batali que tuvo su primer food hall en Torino, Italia, era el hasta el momento el más conocido de Manhattan, con su espacio en Flatiron. Otro muy concurrido es el que está en el Plaza Hotel, frente al Central Park. Ahora, a la apertura de Time Out Market se sumó la de Little Spain –encabezada por del chef José Andrés y los hermanos Albert y Ferran Adrià–, un mercado que lleva a NY lo mejor de la gastronomía ibérica (está en Hudson Yards, el flamante distrito de lujo que también incluye a The Vessel y The Shed).

El primer espacio de este tipo que abrió Time Out fue en Lisboa, Portugal, inaugurado en 2014, que el año pasado fue la atracción más visitada de ese país: 3.9 millones de personas estuvieron allí. “Siguiendo ese éxito, decidimos llevar ese formato único a otras grandes ciudades del mundo que elegimos según un criterio: deben ser ciudades vibrantes con una escena gastronómica y cultural excitante, diversa y floreciente, con locales y viajeros que amen salir y experimentar algo nuevo y, por supuesto, debemos encontrar una locación llena de carácter, que refleje el espíritu del lugar”, cuenta Souillat.

El plan para 2022 es que este food hall llegue a 9 puntos del planeta: Boston (que abrió el mes pasado), Chicago y Montreal (2019), Dubai (2020), Londres-Waterloo (2021) y Praga (2022).

En Miami, otra interesante novedad es The Citadel, en Little River, un distrito de la ciudad que empieza a ganar protagonismo. “Es más que un food hall. Se trata de un catalizador para la colaboración y un espacio para la gastronomía, artesanos, músicos y líderes creativos”, cuenta Nick Hamann, de la firma propietaria del proyecto Urban Atlantic Group. Creando un puente entre las comunidades culinarias y creativas en un ambiente ambierto, somos capaces de atraer e inspirar a quienes comparten ideas, al mismo tiempo que, bajo un mismo techo, satisfacemos el paladar de quienes nos visitan”, asegura.

El plan perfecto en The Citadel es llegar al fin de la tarde, disfrutar de la terraza y después elegir un plato en la planta baja, para saborear mientras suena una banda en vivo.

