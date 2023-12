¿Qué son los gastos "YOLO" y por qué pueden jugarte una mala pasada en diciembre?

Llegó el último mes del año, y con él, el aguinaldo, un extra que a todos los uruguayos que trabajan de forma dependiente recibirán antes del próximo 20 de diciembre. Pero con este mes, también llegan las fiestas, las despedidas, los regalos y las compras, y en ese marco Café & Negocios habló con Carolina Sur, economista sobre los llamados "Gastos YOLO", que pueden juagarle una mala pasada a las finanzas personales, principalmente a fin de año.

¿Qué son los Gastos YOLO? Sur, especialista en finanzas e influencer con su proyecto Hola Soy Caro, explicó que estos gastos, popularizados así por las siglas de la expresión en inglés You Only Live Once (Solo vives una vez), están relacionados a las compras impulsivas, no planificadas y que tienen que ver con la emoción. "Solo se vive una vez es una excusa que se pone frente a compras impulsivas, decimos 'no da, pero solo se vive una vez' y gastamos", comentó.

Este tipo de gastos pueden ser más comunes entre los jóvenes, y esto tiene que ver con que, a diferencia de años anteriores, "los jóvenes no tienen tantas cosas aseguradas, no saben si mañana se levantan y hay una pandemia que para todo por dos años o si se viene una guerra, no tienen tantas certezas. Nosotros (generaciones más adultas) tampoco teníamos todo asegurado, pero creíamos las cosas", como por ejemplo en la posibilidad de comprar un terreno o una casa, comentó.

Por eso, destacó, es importante reforzar el concepto de expectativas autocumplidas, "si realmente crees que no vas a poder tener esas cosas que quizás queres vas a terminar gastando todos los días porque solo se vive una vez y al final por creer que no lo podías lograr (el gasto grande), vas gastanto tu dinero en pequeñas cosas", dijo.

¿Cómo cuidarse de esos gastos?

Para tener cuidado con estos gastos, y no sorprenderse luego, para Sur, lo primero que hay que hacer es identificar con qué emociones se vincula la compra, por ejemplo agradecimiento, cansancio, enojo, culpa o felicidad. Para identificarlos lo mejor es atenerse a un presupuesto, explicó, y eso no tiene que ser algo engorroso, aseguró. "El presupuesto es para decir '¿en qué quiero gastar?' Esa para identificar los gastos y después ver qué cosas no tienen sentido", detalló.

Hacer un presupuesto es simplemente anotar cuánto dinero ingresa y cuanto dinero se gasta, no es necesario que sea complejo, que se haga en planillas de Excel o de forma compleja, puede ser escrito en un papel, comentó. Un consejo, para quienes no quieren anotar sus gastos, es utilizar una tarjeta de débito con una X cantidad de dinero, y a fin de mes, revisar las transacciones de la tarjeta para identificar cuáles fueron los gastos realizados.

Para identificar los gastos navideños este diciembre, y ver con qué emociones se relacionan, la economista creó una plantilla imprimible con la que se puede llevar un control.

Con los descuentos ¿le gano al sistema?

Por otro lado, Sur habló de las promociones y descuentos, y de cuán vinculados están a las compras por emoción.

Explicó que al estar frágiles a nivel emocional, muchas veces se tiende a pensar que comprando algo el problema se puede resolver, o al menos, el mal rato puede pasar. En esos momentos "el descuento me dice que compre esa cosa, y yo pienso 'le estoy ganando al sistema'. Pero cuidado, no le ganamos al sistema", aseguró.

Y detalló la situación con un ejemplo: quieres comprar algo que cuesta $ 1.000, y que con el descuento queda en $ 500, pero al hacer la compra te llama la atención una promoción de 3x2, por lo que compras otras cosas, y al final tu gasto es de $ 1.500. "Tenías $ 1.000 y terminaste gastando $ 1.500, sí, te llevaste más cosas, pero ¿realmente las querías o las necesitabas?", reflexionó como consejo financiero.