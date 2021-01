Quién es Amanda Gorman, la poeta de 22 años que leyó en la investidura de Biden

Amanda Gorman tiene 22 años, y es la poeta inaugural más joven que se conoce. Sin embargo, Amanda tiene ya un largo recorrido en el mundo de las letras, en especial, para actos oficiales. Escribió para una celebración del Dia de la Independencia de los Estados Unidos y para el rector de la Universidad de Harvard, entre otros.

Pero además de discursos para actos oficiales, Gorman fue nombrada en 2014 la primera poeta joven laureada de Los Ángeles, y en 2017 la primera poeta joven laureada nacional. También tiene un acuerdo con Viking Children's para publicar dos libros y escribió un homenaje a deportistas negros para la marca Nike.

Según relató a la agencia AP, se ha "tropezado" con este género y su experiencia hasta ahora fue excelente. "Ha sido algo que me ha dado mucha gratificación emocional, escribir algo con lo que pueda hacer sentir a la gente conmovida, aunque sea por una noche”, dice Gorman.

Cuando se hizo pública la noticia, Gorman publicó en sus redes sociales el honor que representaba para ella.

So honored to be the Inaugural Poet reciting at #InaugurationDay ! Not only am I excited to see @JoeBiden @KamalaHarris sworn in, but I also have the privilege of being the youngest Inaugural Poet in history. See you soon! https://t.co/b58CiVxMCD — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) January 14, 2021

"¡Estoy muy honrada de ser la poeta inaugural que recite en el #InaugurationDay! No solo estoy emocionada por ver el juramento de Joe Biden y Kamala Harris sino que también tengo el privilegio de ser la poeta inaugural más joven de la historia. ¡Los veo pronto!", escribió.

Esto de recitar en las asunciones presidenciales es una tradición para los presidentes demócratas, y lo han hecho poetas consagrados como Robert Frost y Maya Angelou. Según asegura AP, el poema de Angelou, On the Pulse of Morning, escrito para la investidura del presidente Bill Clinton en 1993, llegó a vender más de un millón de ejemplares cuando se publicó en formato de libro.

Lo curioso es que, a pesar de que la contactaron hace un mes para recitar en la investidura, aún no ha conocido a los Biden. Sí a la exsecretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y la ex primera dama Michelle Obama. De todas, formas, según AP, los Biden sí la conocen a ella y el personal del comité le dijo que la futura primera dama, Jill Biden, la había recomendado.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! 🥳



Invocation - Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance - Andrea Hall

National Anthem - @ladygaga

Poetry Reading - Amanda Gorman

Musical Performance - @JLo

Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman pic.twitter.com/IkTAwH3wgu — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021

El poema que leerá se llama The Hill We Climb, y si bien no tuvo instrucciones sobre el contenido del texto, se le pidió que hiciera énfasis en la unión y la esperanza y que no “denigrara a nadie” o declarara que “la bruja ha muerto” ante la salida de Donald Trump. Tendrá cinco minutos para leer, y si bien no hará referencia directa a lo sucedido días atrás en el Capitolio, el tema será tocado.

“Ese día me dio una segunda ola de energía para terminar el poema”, dice Gorman, y agrega que esos hechos no cambiaron drásticamente el poema en el que venía trabajando porque no la sorprendieron. “El poema no es ciego”, dice. “No da la espalda a la evidencia de discordia y división”.

En declaraciones al medio relató que le gustaría estar en ceremonias como los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles y que en 2037 no le importaría encontrarse en una posición aún más especial en la investidura presidencial, como la nueva mandataria.

“Le diré a Biden que estaré de regreso”, dice entre risas.