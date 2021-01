Asumió Biden: "En esta hora, la democracia ha prevalecido"

En español

Joe Biden asumió este miércoles 20 de enero de 2021 como el 46º presidente de Estados Unidos, en una histórica ceremonia, tras cuatro años de tormentosa presidencia de Donald Trump, que se negño a reconocer los resultados, que no participó de la ceremonia de cambio de mando y que con su dicurso facilitó un ataque al Capitolio para impedir certificar los resultados. Ese hecho marcó el discurso del presidente, que hizo hincapié varias veces en que la democracia estadounidense fue puesta a prueba y que resitió.

Aquí, los principales hechos de la jornada.

15:23 En el Capitolio, Biden firma sus primeras órdenes ejecutivas: la primera, la asunción oficial. Y luego los nombramientos para los difetentes puestos del gabinete.

14:36. Termina la ceremonia y el presidente es el primero en retirarse.

14:15 Tras el discurso de Biden, suena Amazing Grace, y

Habla Biden

"Que Dios bendiga a América y que proteja nuestras tropas. Muchas gracias".

"Ante Dios y todos ustedes, les doy mi palabra. Defenderé la democracia, la Constitución, EEUU, y haré todo por ustedes (...) Que sea la historia que nos guíe, que respondimos al llamado de la historia. Que aseguramos la paz en nuestro territorio y dimos ejemplo al mundo".

"Sufrimos una epoca de desafios. El virus, el ataque a la demcoracia, el racismo, la inequidad, el clima. ¿Vamos a estar a la altura, todos? Es momento de ser audaces. Les prometo: seremos juzgados por cómo resolvemos estas enormes crisis. Tenemos que estar a la altura, por nuestros hijos".

Ahora Biden pide un minuto de silencio por todos los muertos por el covid-19.

"El mundo nos está mirando. Mi mensaje al mundo. EEUU ha sido puesto a prueba y nos recuperamos. Reconstruiremos las alianzas. No nso enfocaremos en el ejemplo de nuestro poder sino en el poder de nuestro ejemplo".

"Entiendo que muchos tienen miedo de perder su trabajo, su seguro de salud, su hipoteca. Pero la solución no es pelear en tribus. conservadores vs liberales, rojos vs azules, campo vs ciudad. Podemos hacerlo juntos. A veces necesitas una mano, otras veces necesitas darla".

"Hay verdad y mentiras. Mentiras dichas desde el poder, por gente que juró proteger la verdad y vencer a la mentira".

"A todos los que no nos acompañaron, le sdigo: si no están de acuerdo, está bien. Eso es la democracia. El desacuerdo no debe llevar a la desunión. Seré un presidente para todos los americanos. Lucharé tan duro por los que no me apoyaron como lo hare por los que sí lo hicieron".

"Unos días después de que una turba quiso atacar la democracia aquí estamos. No pasarán, nunca"

"No me digan que las cosas no pueden cambiar. A mi lado está la primera mujer afroamericana en ser vicepresidenta".

"Esta es una gran nación, somos buena gente. Hemos venido desde muy lejos y llegaremos aún más lejos. Tenemos mucho que reparar, que construir, que ganar, que sanar. Pocos momentos han sido más exigentes que este. Un virus nos ha quitado más vidas que todas las que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. La noción de justicia para todos ya no será postergada. El terrorismo doméstico, la supremacía blanca, son todos desafios que debemos enfrentar y vencer. Todo eso requiere mucho más que palabras: requiere unidad".

"Sé que hablar de unidad puede parecer iluso en estos días. Pero nuestra historia ha sido una constante lucha entre el ideal americano de que todos somos creados iguales, y el racismo y la división. La victoria nunca ha estado garantizada".

"En 1863 Abe Lincoln firmó al declaración de emancipación. Si mi nombre entra a la historia por alguna razón será por esto. Toda mi alma esta en esto. Hoy, 2021, toda mi alma está en esto: unir a la nación. Pido que todos se unan a mí".

13.53. EEUU ha sido testeado, y resistió. Hoy no es la celebración de un candidato sino de la democracia. Hemos aprendido que democracia es preciosa, es frágil. Y en esta hora, la democracia ha prevalecido. En este terreno sagrado en el que hace unos días la violencia amenazó la democracia, nos levantamos, fuertes, pacíficos, para un pacífico cambio de mando.

13.49 John Roberts, presidente de la Corte Suprema, le toma juramento a Joe Biden.

13:43 Jenniffer López canta America The Beatiful.

13:41 Sonia Sotomayor, la primera mujer latina en llegar a la Corte Suprema, le toma juramento a Kamala Harris.