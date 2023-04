Quién es Gerónimo Sena, el vocero de los estudiantes del IAVA que quiere ser psicólogo y no descarta la actividad política

Con 16 años, estudiante del bachillerato Artístico y la aspiración de estudiar Psicología –aunque no descarta la actividad política–, Gerónimo Sena se convirtió en un emblema del conflicto en la educación que se desató con el sumario al director del liceo IAVA.

La decisión de la Dirección General de Enseñanza Secundaria (DGES) de sumariar y separar de la dirección del liceo a Leonardo Ruidíaz motivó en las últimas horas un paro a nivel nacional, una ocupación de los estudiantes y una marcha multitudinaria por 18 de Julio.

Y en todos esos lugares estuvo Gerónimo Sena, el vocero designado por el Gremio de Estudiantes del Instituto (GEI) para intentar explicar los motivos de las medidas.

El adolescente fue el encargado de recibir el acta de desocupación que emitieron las autoridades y también fue quien le dijo al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, que sólo se involucraba en los conflictos sindicales cuando estaban "las cámaras". Y luego fue el orador en la marcha.

El intercambio entre el director de Convivencia, Santiago González, y Sena

En entrevista con El Observador, Sena, de 16 años y alumno de 5° Artístico del IAVA, se refirió al episodio que copó las redes y los informativos. El joven dijo que no tenía preparada una respuesta y que tampoco conocía a González, sino que la frase le salió "del corazón". "No lo conocía a ese señor, nunca le había visto la cara. Decía que venía siempre a las ocupaciones. Sos una autoridad, me estás mintiendo y me estás mintiendo frente a las cámaras. Salió del corazón", aseguró.

Según el estudiante, su familia lo "apoya muchísimo" en el camino que tomó su vida los últimos días, e incluso "estuvieron al momento del desalojo". "Mi familia está muy afín. Mi madre es del Sindicato de Cutcsa, de algún lado tenía que salir", bromeó.

Sena fue el encargado de la oratoria al final de la marcha que los estudiantes del IAVA y los sindicatos encabezaron por 18 de Julio hasta la sede del Consejo Directivo Central (Codicen), sobre la avenida Libertador. El adolescente, que hace dos días era desconocido para la opinión pública, habló frente a las cientos de personas desde un atril, sin ninguna planificación previa y reivindicó la necesidad de "mantenerse en pie de lucha" como "sea posible".

"Las autoridades nos están agrediendo, censurando, violentando y persiguiendo. Como personas, va más allá de la militancia, de estar agremiades (sic) es algo de sentido común. Esto que pasó con nuestro director es inaceptable, vamos a luchar por él y por todos los que vengan (...) Con estas autoridades que están acá metidas 'laburando', entre comillas, que lo único que hacen es perseguir... porque es fácil opinar desde una oficina ¿O no, compañeros?", exclamó el joven. Y agregó: "Acá está el movimiento popular".

La repercusión y las amenazas

Gerónimo Sena, vocero de los estudiantes del IAVA, con un megáfono en la movilización frente al liceo

Todo esta agarró "por sorpresa" a Sena y se desencadenó "muy rápido". "Yo era un militante del Gremio de Estudiantes del IAVA, más allá de que era un vocero no tenía relevancia", reconoció. La ocupación, la marcha y la repercusión del conflicto en el ámbito político y sindical implicó para él "más esfuerzo".

"Nunca nos imaginamos que fuera a llegar a tanto", expresó y dijo que cree que esta situación es "muy importante" teniendo en cuenta los "últimos años". Sena insistió en que el accionar de Secundaria es "antidemocrático" y que utiliza "leyes de la dictadura" para argumentar el sumario –con separación del cargo y retención de la mitad de su sueldo por seis meses– a Ruidíaz, el director del IAVA.

Además de las manifestaciones de apoyo, en las últimas horas los estudiantes del IAVA –y Gerónimo Sena en particular– recibieron amenazas. "Ocupador de liceos, donde te cruze (sic), te reviento, te saco lo homosexual de arriba. Tremendo asco me das foquita frenteamplista", escribió un usuario en Instagram bajo el nombre de francoo en un mensaje dirigido al vocero de los estudiantes.

—Hoy no fui al liceo por las amenazas, y por el descanso que me tengo que tomar, no pude de tanta adrenalina, todo esto pasó en 24 horas. El Gremio me respalda, al igual que otros gremios de Secundaria. Se siente ese apoyo —respondió Sena ante la consulta de cómo había recibido los mensajes amenazantes.

—Se va a hacer la denuncia en Comisaría, también por un hecho de violencia a un periodista, que me quería agarrar de los pelos. Nosotros tuvimos cruces con periodistas, pero todo por llamadas por teléfono —agregó el joven.

Este miércoles Sena fue entrevistado por Ignacio Álvarez en el programa La Pecera de Azul FM y en un momento del diálogo el periodista le dijo: "Como a mi hijo, me dan ganas de chaparte de los pelos".

Sena también recibió amenazas homofóbicas.

—Me da risa, yo lo veo desde el lado del humor negro. Si dejo que me afecte esto termina muy mal. El director de El País me dijo "Che Guevara inclusive" y ahora es el apodo que se usa en el gremio, obviamente con mi permiso. Intentan desestabilizarme, la opresión de las emociones. Soy una persona que no se etiqueta, que no tiene orientación sexual. De todas formas no justifica todo lo que pasó —respondió.

Ante las críticas de que los estudiantes del GEI son "ninis" o no estudian, Sena dijo que en el liceo le va "bien", y que es "comprometido" hasta donde "da la capacidad". "Algunas materias me cuestan más que otras, pero aunque esté militando siempre estoy estudiando".

El joven quiere estudiar en la Facultad de Psicología, enfocado en la atención de adolescentes. Barajó la idea de la política, y si bien cree que con la situación que se desencadenó en el liceo ya está "metido", aclaró que no es algo a lo que se quiera "dedicar 100%".

La ocupación y el miedo "a lo peor"

La Policía ingresó al liceo para proceder con el desalojo

Sena explicó que una ocupación como la del IAVA se define a través de un plenario, cuya decisión luego debe ser discutida por "todo el estudiantado" con votación secreto. Cuando se define la medida, una comisión trabaja para "cuidar" a los estudiantes de posibles agresiones o daños. También se piensa en la posible necesidad de comida en caso de que la ocupación dure "muchas horas".

En este caso el GEI recibió el respaldo de sindicatos de la educación que "se quedaron apoyando" y también brindaron comida a los estudiantes. Sena destacó que hubo "compas que se quedaron toda la noche haciendo guardia", y militantes de otras organizaciones que "se ofrecieron" a defender a los alumnos "a pie firme en contra de la policía". "Estábamos preparados para lo peor que pudiera pasar", dijo.

Según el estudiante de 16 años, al momento de la desocupación algunos alumnos del liceo que estaban cuidando el perímetro del centro vieron a dos cuadras a "un camión de esos que tiran agua" de la policía, además de "cinco camionetas y una blindada con 15 policías" que se estaban acercando. Por eso entienden que la policía estaba preparada para responder con el uso de la fuerza a la ocupación.

Sin embargo, el desalojo se dio de forma pacífica.

El director Ruidíaz

El liceo ocupado durante la jornada del jueves

—El director está muy agradecido y emocionado con todo lo que estamos haciendo. La relación es muy buena, el gremio está en constante comunicación, por temas legales se está absteniendo a declarar. También está muy preocupado por su trabajo. Nos apoyó mucho, ya es hora de que brindemos nuestro apoyo —señaló sobre el vínculo de Ruidíaz con el docente.

Sena insistió en que el gremio de estudiantes del IAVA seguirá adelante con las medidas sindicales "hasta que vuelva" a su puesto: "No nos vamos a quedar quietos".

En efecto, este viernes fueron los docentes del liceo los que decidieron volver a ocupar el liceo, una medida que también apoyaron los estudiantes.

Todos los miércoles los estudiantes agremiados se reúnen en un plenario, que se celebra desde 2009 en el salón gremial que desencadenó el conflicto. Estos días lo harán manteniendo vigilancia, al menos hasta que la situación amaine.

Fue ese salón que Secundaria intentó recuperar para instalar allí una rampa que, según esgrimieron las autoridades, iba a asegurar la accesibilidad del liceo, ya que el ascensor está roto desde hace cuatro años. La versión de las autoridades es que ofrecieron a los estudiantes ir al subsuelo o a otro salón en el mismo piso, mientras que la de los alumnos es que les querían quitar "visibilidad".

Secundaria también afirma que el director cometió una "insubordinación" al negarse a pedir las llaves del salón a los estudiantes. "Él siempre nos pidió las llaves, como medida de lucha decidimos no entregársela. Queríamos que viniera la directora (Jennifer Cherro)", declaró el vocero.

"El salón gremial es memoria, es resistencia, es verdad y democracia. Es la puerta por la que entraban militares a llevarse detenidos a funcionarios y estudiantes del liceo. Es un 'Nunca más'", expresó el joven de 16 años.