La chicana de un estudiante a jerarca de Interior tras la orden de desalojo del IAVA: "Usted viene cuando están las cámaras"

Cuando el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, entregó una orden de desalojo a a uno de los estudiantes que mantenían ocupado el liceo IAVA, se vivió una situación tensa con uno de ellos.

González, que se amparó en la Ley de Urgente Consideración que no permite la ocupación de centros de estudios, subió las escaleras deI IAVA por la calle José Enrique Rodó y mantuvo un diálogo con los estudiantes:

—Tienen 15 minutos para proceder al desalojo. Como la otra vez, ¿te acordás? ¿Tú sos menor. verdad? —dijo un policía

—¿Cómo es? ¿Usted vino por esta situación de conflicto? —preguntó el estudiante

—No, normalmente... —intervino González

—Ah no porque la última vez no vino —acotó el estudiante

—A veces vengo y a veces no. Cuando puedo —respondió el jerarca de Interior

—Cuando están las cámaras —le respondió el estudiante

—No seas peleador... dale, vamo' —cerró el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana

¿Por qué ocuparon el IAVA?

Un grupo de estudiantes del IAVA ocupó el centro educativo este jueves, en medio de un paro decretado por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) y la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) tras la separación del cargo y la retención del sueldo a su director, Leonardo Ruidíaz. Al mediodía de este jueves, el Consejo Directivo Central (Codicen) pidió a la Policía la desocupación, que se concretó en horas de la tarde.