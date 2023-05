El irónico mensaje del gremio estudiantil del IAVA a Santiago González tras su renuncia

El gremio estudiantil del liceo IAVA le dedicó un irónico mensaje al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, que renunció este jueves tras reconocer que fue atendido en el Hospital Policial.

"Te vamos a extrañar Santiaguito", se lee en la cuenta de Twitter del gremio. En abril, estudiantes y docentes ocuparon el liceo por la discusión con las autoridades de la educación respecto al salón gremial y a la separación del cargo y la retención del sueldo al director, Leonardo Ruidíaz.

Secundaria quería construir una rampa en la entrada donde funciona el salón gremial del liceo. Ruidíaz se negó a desalojar a los estudiantes antes de Semana de Turismo.

Te vamos a extrañar Santiaguito 😢 https://t.co/BQLgIy3ji6 — Gremio Estudiantil Iava (@gremio_iava) May 11, 2023

Como en muchas otras ocupaciones, González fue a desalojar a los estudiantes del IAVA el 13 de abril amparándose en la ley de urgente consideración que prohíbe la ocupación de lugares públicos. Cuando el exjerarca entregó la orden de desalojo, él y el vocero de los estudiantes –que luego se volvería conocido: Gerónimo Sena– protagonizaron un tenso encuentro.

Inés Guimaraens

Santiago Gónzalez y Gerónimo Sena en la ocupación del liceo

—¿Cómo es? ¿Usted vino por esta situación de conflicto? —preguntó el estudiante.

—No, normalmente... —dijo González

—Ah, no, porque la última vez no vino.

—A veces vengo y a veces no. Cuando puedo.

—Cuando están las cámaras —le respondió Sena.

—No seas peleador... dale, vamo' —cerró el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Al día siguiente, González volvió al IAVA, pero para desalojar esta vez a los docentes que habían tomado la medida por el mismo motivo que los estudiantes: la separación del cargo y la retención del sueldo a Ruidíaz.

La situación en el IAVA

Los docentes hicieron paro hasta el 20 de abril para que transcurriera con normalidad el período de exámenes. Ese día los estudiantes fueron a ocupar el liceo, pero no pudieron ingresar. Necesitaban las llaves que tenían los inspectores de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), que estaban a cargo del liceo mientras no se designara a un nuevo director interino.

La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, dijo que si bien ese jueves los alumnos no ocuparon el centro, no le permitieron el ingreso a diferentes personas, por lo que se tuvo que llamar a la Policía para que los retire. "La empresa que iba a reparar el ascensor hoy los alumnos no le permitieron entrar. Pero eso se va a reparar", afirmó.

Esta determinación generó un nuevo desencuentro entre los estudiantes del IAVA, que se encontraban en las escalinatas, y Santiago González, que volvió a acudir al lugar junto con la Policía para desalojar a los estudiantes. Los estudiantes le reprocharon a González que ellos no estaban ocupando sino manifestándose por lo que no podía desalojarlos del lugar.

Inés Guimaraens Santiago Gónzalez, Gerónimo Sena, otra estudiante y una policía en la ocupación del liceo el 13 de abril

Semanas más tarde, este lunes 8 de mayo, el gremio estudiantil del IAVA volvió a manifestarse, sin ocupar. Los estudiantes fueron vestidos de negro, para representar "el luto" que está viviendo la educación, explicó a Subrayado, Gerónimo Sena. Realizaron un "mar de bancos": sacaron los bancos vacíos a los pasillos, acción que no suspendió las clases pero sí distorsionó el funcionamiento normal.

La renuncia de Santiago González

En los primeros días de mayo, la radio M24 divulgó dos tickets de medicamentos y un número de historia clínica que sugerían que el por entonces jerarca se había atendido en el Hospital Policial. Ante la divulgación de esa información, el Ministerio del Interior dispuso una investigación que buscó determinar si González había retirado medicamentos de la farmacia del Hospital Policial.

Tras un análisis, la cartera resolvió que no se habían expedido medicamentos en la farmacia del hospital con la cédula del director de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Sin embargo, este martes, la semana después de lo que informó M24, tras la insistencia de la prensa, González reconoció que recibió atención en el Hospital Policial, aunque dijo que eso no es "ilegal" porque solo le dieron "una vez" un inyectable por un dolo lumbar.

Este jueves le envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou donde le comunicó su renuncia. "Yo no tengo ningún derecho a ponerlo a usted que una persona de su confianza sea cuestionada éticamente, por lo que doy un paso al costado", le escribió al mandatario.